За недотримання маскового режиму у громадському місці уряд пропонує карати не лише відвідувачів того чи іншого закладу, а його власника. При чому, якщо для самого порушника штраф буде невеликим, то для представників бізнесу – чималенький.

Відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду 15 липня. Кабмін запропонував Раді його розглянути, пише 24 канал. Раніше Штрафи за відсутність маски у публічних місцях і транспорті: які суми та хто платитиме Які штрафи пропонують ввести у Кабміні: Для підприємців, установ, організацій, які здійснили пропуск особи до громадської будівлі, споруди, транспорту під час дії карантину без надітого респіратора або маски, яка закриває ніс і рот – штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень .

які здійснили пропуск особи до громадської будівлі, споруди, транспорту під час дії карантину без надітого респіратора або маски, яка закриває ніс і рот – штраф у розмірі . Для громадян за недотримання маскового режиму – штраф від 170 до 255 гривень (це запропоновано іншим законопроєктом).

Штраф за відсутність маски / Інфографіка 24 каналу ​Зверніть увагу Як і де потрібно носити медичну маску? Аби такі штрафні санкції за недотримання маскового режиму вступили в дію, за вже схвалений урядом проєкт закону мають проголосувати народні депутати.