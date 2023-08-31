Мужчинам-переселенцам грозят штрафы от военкоматов: причины и суммы

Мужчины-переселенцы, переехав в другой регион Украины, сначала должны стать на военный учет. Только после этого следует идти оформлять справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко рассказала, что мужчина может обратиться сначала только в социальную защиту. Однако в таком случае он должен быть готов сплатить штраф.

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При каких условиях мужчине-переселенцу в ТЦК и СП дадут штраф

Адвокат объяснила, что после переезда следует оформлять все именно в такой последовательности:

сначала – военкомат;

затем – центр социальной защиты.

В общем, можно обратиться сначала и за справкой ВПЛ, но если вас остановят на улице для вручения повестки, то возникнет вопрос, почему вы не сообщили военкомат о новом месте жительства,

– отметила Екатерина Анищенко.

По ее словам, у военкоматов нет доступа к реестру вынужденных переселенцев или реестру актов гражданского состояния. Такие данные работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сейчас преимущественно узнают, написав отдельный запрос в соответствующие структуры.

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"Сейчас часто говорят о том, что эти полномочия военкоматов будут расширены. Но в настоящее время военкомат может сделать отдельный запрос в центр предоставления административных услуг в отношении конкретного лица, встало ли оно на учет. Но говорить о том, что это делают стабильно раз в неделю, специально для того, чтобы поставить на учет новых людей – однозначно нет, такого нет", – заявила специалистка.

Однако, по ее словам, есть случаи, когда о поселении мужчины-переселенца соседи или еще кто-то сообщал в военкомат. В таком случае, если мужчина призывного возраста не пойдет сразу в ТЦК и СП, а обратится только в ЦНАП за справкой ВПЛ, ему все оформят.

Но если он проживает в другой местности и получил повестку, то в первую очередь в военкомате он получит штраф,

– объяснила юрист.

Екатерина Анищенко отметила, что штраф в таком случае составляет от 1600 до 3500 гривен. По словам специалиста, его сумму в конкретном случае устанавливает военком. Также он может трактовать эту норму по своему усмотрению.

Для некоторых студентов могут отменить отсрочку

Член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский предложил отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование.

По словам народного депутата, в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.



Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если она поступила в аспирантуру сразу после учебы, понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы,

– отмечает Вениславский.

Политик отметил, что есть злоупотребления, поэтому это то, что требует редактирования.