Штрафы до 2 миллионов гривен: правительство хочет ужесточить ответственность в сфере соцуслуг

Правительство планирует усилить ответственность в сфере предоставления социальных услуг. Соответствующий законопроект уже поддержали украинские чиновники.

Его рассматривали 8 сентября на заседании Кабмина. Как пояснил Денис Шмыгаль, документ, в частности, вводит штрафы за несоблюдение требований законодательства и других обязательств в социальной сфере.

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Премьер-министр обратил внимание на то, что сейчас в Украине вообще не существует механизма контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления социальных услуг.

Размер штрафов, которые предлагают ввести, в зависимости от нарушения будет колебаться от 11,4 тысячи до 2,3 миллиона гривен.

Шмыгаль подчеркнул, что документ должен предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по предоставлению социальных услуг не выполняют свою роль и создают угрозы для людей. В качестве примера он привел пожар в доме престарелых в Харькове.

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