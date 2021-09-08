Штрафы до 2 миллионов гривен: правительство хочет ужесточить ответственность в сфере соцуслуг
Источник:телеграм-канал Дениса Шмыгаля
Правительство планирует усилить ответственность в сфере предоставления социальных услуг. Соответствующий законопроект уже поддержали украинские чиновники.
Его рассматривали 8 сентября на заседании Кабмина. Как пояснил Денис Шмыгаль, документ, в частности, вводит штрафы за несоблюдение требований законодательства и других обязательств в социальной сфере.
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Премьер-министр обратил внимание на то, что сейчас в Украине вообще не существует механизма контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления социальных услуг.Справка. Размер штрафов, которые предлагают ввести, в зависимости от нарушения будет колебаться от 11,4 тысячи до 2,3 миллиона гривен.
Шмыгаль подчеркнул, что документ должен предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по предоставлению социальных услуг не выполняют свою роль и создают угрозы для людей. В качестве примера он привел пожар в доме престарелых в Харькове.
Смертельный пожар в Харькове: что известно
- 21 января в Харькове вспыхнул пожар в доме для пожилых людей "Золотое время". Погибли 16 человек, еще 11 попали в больницу.
- После этого в Украине проверили дома для престарелых. Выяснилось, что более 60% таких заведений работают без официальной регистрации и с нарушениями противопожарных норм.
- Впоследствии в Кабмине назвали официальную причину смертельного пожара: речь идет о нарушении правил пожарной безопасности. На пепелище нашли поврежденные кабели.
- В июне областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 4 человек, причастных к пожару. Сейчас они находятся под стражей.