Його розглядали 8 вересня на засіданні Кабміну. Як пояснив Денис Шмигаль, документ, зокрема, запроваджує штрафи за недотримання вимог законодавства та інших зобов'язань у соціальній сфері.

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Прем'єр-міністр звернув увагу на те, що наразі в Україні взагалі не існує механізму контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері надання соціальних послуг.

Довідка. Розмір штрафів, які пропонують запровадити, залежно від порушення коливатиметься від 11,4 тисячі до 2,3 мільйона гривень.

Шмигаль наголосив, що документ має запобігти виникненню ситуацій, коли заклади з надання соціальних послуг не виконують свою роль й створюють загрози для людей. Як приклад він навів пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Смертельна пожежа у Харкові: що відомо