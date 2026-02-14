Не уплатил штраф – готовься к аресту счетов: в ТЦК объяснили, что грозит нарушителям

Многие украинцы игнорируют штрафы за нарушение правил воинского учета, однако это может привести к блокированию банковских карт, удвоению суммы и даже ограничению в управлении авто. В ТЦК отметили, что в случае неуплаты штрафа – он быстро переходят в принудительное взыскание.

Избежание уплаты штрафа может привести к блокировке счетов. Об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП.

Что грозит за игнорирование штрафов?

Значительная часть граждан, которые получили штрафы за нарушение правил мобилизации, не спешат их платить. В то же время такие действия могут иметь серьезные юридические и финансовые последствия.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки регулярно накладывают штрафы за нарушение воинского учета. Речь идет, в частности, о несвоевременном обновлении персональных данных, неявку по повестке, уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии или игнорирование мобилизационного распоряжения.

В большинстве случаев люди узнают о штрафе не из официального постановления, а через приложение Резерв+, группы оповещения ТЦК или во время проверки документов полицией, когда выясняется, что лицо уже находится в розыске за административное правонарушение.

Обратите внимание! Согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на уплату штрафа предоставляется 15 дней. Если за это время не поступило подтверждение оплаты или жалобы в суд, ТЦК имеет право передать постановление в исполнительную службу.

В случае принудительного взыскания сумма штрафа удваивается, а также добавляется 10% исполнительного сбора и расходы на производство. Исполнительная служба может сразу арестовать банковские счета, имущество должника и ограничить право управления транспортными средствами.

Подача иска в суд в течение 10 дней останавливает 15-дневный срок оплаты до принятия решения. В то же время сам факт обращения в суд не гарантирует автоматического снятия ареста со счетов – для этого необходимо отдельно подавать ходатайство.

