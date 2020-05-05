Штрафы за нарушение ПДД: как о них узнать и оплатить онлайн

В Украине появилось приложение, благодаря которому водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или серии и номеру протокола могут проверить и заплатить штраф. Запустили работу приложения МВД и "Штрафы UA".

Как быстро узнать о наличии штрафа за нарушение ПДД и без очередей и нервов быстро его оплатить, – в материале 24 канала.

Как узнать про штраф

Более 850 тысяч штрафов остаются непогашенными, пока. В гривнах это примерно 0,5 миллиадра. В основном водители не платят штрафы из-за необходимости прохождения ряда инстанций. На что в работающих украинцев банально нет времени.

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Часто, на разных стадиях уплаты, возникают ошибки: неточно указана сумма или отправленный на неправильные реквизиты платеж. Большая часть штрафов, уплаченных через банки, зависает на счетах казначейства и автоматически не подтягивается в полицию. Из-за чего оплачено – это не всегда погашено. Зато оплата через специализированный онлайн-сервис является самым надежным способом.

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Прежде всего водителю нужно узнать о наличии штрафа. Есть несколько различных вариантов как это сделать.

Первый. Для начала можно обратиться в ближайшее управление патрульной полиции, в отдел административной практики. Их адреса можно посмотреть здесь: https://shtrafua.com/adresi-upravlin

Второй. Позвонив в столичное управление по телефону (044) 287-82-82, которое работает с 8 до 20 часов ежедневно. Речь идет о столичных водителях. Обычно по телефону такая информация не предоставляется, но в некоторых случаях инспектор может пойти на встречу и кое-что рассказать. Поэтому попробовать стоит.

Третий. Можно попробовать посмотреть в кабинете водителя на сайте МВД. Стоит учесть, что сервис только испытывается, поэтому информация в нем не всегда реалистична. Поэтому ее следует проверять непосредственно в управлении патрульной полиции.

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Четвертый. В мобильном приложении "Штрафы UA" водитель может проверить наличие долгов перед исполнительной службой (просроченные штрафы, которые уже попали в исполнительную службу). Задолженность может быть сформирована даже при оплаченном в последний день штрафе. Приложение поможет водителю контролировать процессы и в случае возникновения долга узнать об этом вовремя. Сейчас это можно сделать только в iPhone "Штрафы UA" (штрафы, долги и страховки). Правда, недавно в приложении появилась обновленная программа. Теперь в нем можно не только оплатить штраф, но и проверить статус и историю оплат. Это стало возможным после того, как МВД открыло данные о фактах нарушения ПДД.

Это обеспечивает прозрачность процедуры штрафных платежей, что позволяет увеличить информированность водителей и улучшает ситуацию со своевременностью оплаты, снижает нагрузку на исполнительные органы и увеличивает поступления в бюджет,

– говорит заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.



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Погашение штрафа

Узнать погашен штраф или нет можно, используя сервис "Штрафы UA". На почту присылают сообщения о статусе постановления. Если же водитель оплатил штраф через другие сервисы, то узнать о его погашении можно, обратившись в управление патрульной полиции.

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Пересчет штрафа на счет казначейства выполняется сразу после оплаты. Информация о статусе постановления в базе полиции, если штраф поплачен в установленный законом срок, направляется в период от 7 рабочих дней до нескольких недель. Срок отправки сообщения о погашении зависит от наличия постановления и оплаты в базе.

Что грозит должникам

Если же водитель не смог оплатить штраф в течение 15 дней со дня, когда он выписан, тогда стоит помнить – уже на 15-й день сумма штрафа удваивается и постановление направляется в исполнительную службу. К сожалению, подобное может произойти даже при уплате штрафа в последний день. После уплаты двойного штрафа нужно отвезти квитанцию ​​в управление патрульной полиции и утвердить ее там. Если в данный момент постановление уже направлено в исполнительную службу, придется везти подтвержденную квитанцию ​​в исполнительную службу. Информацию об исполнительном производстве можно получить в приложении "Штрафы UA".



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Часто водители допускают ошибки, например, платят меньшую сумму, чем указано в постановлении. Если водитель пользуется вышеупомянутым приложением, тогда ему программа сообщает об этом и координирует дальнейшие шаги.

Если невнимательный водитель все же заплатил меньше, тогда он должен обратиться в управление полиции своего города. В случае, когда в постановления еще не истек срок действия, можно просто доплатить разницу. После чего привезти обе квитанции об оплате и "закрыть" постановление.

Зачастую спеша водители неправильно указывают серию постановления. Если серия введенного постановления отличается от допустимых серий за нарушение ПДД, то сервис "Штрафы UA" предупреждает об ошибке. Правда, это касается только серии.

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К сожалению, полностью проверить правильность ввода серии и номера постановления в этом сервисе – не могут. Ведь пока еще к этой информации нет открытого доступа.

Если водитель ошибся и ввел неправильно серию или номер постановления, то чтобы ее обработали придется обратиться в управление патрульной полиции и написать заявление на возврат ошибочно уплаченных средств. А сам штраф оплатить заново, введя правильные данные.