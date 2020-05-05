Штрафи за порушення ПДР: як про них дізнатись та сплатити онлайн

В Україні з’явився додаток, завдяки якому водії за номером посвідчення водія, ІПН чи серією та номером протоколу можуть перевірити й заплатити штраф. Запустили роботу додатку МВС і "Штрафи UA".

Як швидко дізнатись про наявність штрафу за порушення ПДР і без черг та нервів швидко його сплатити, – в матеріалі 24 каналу.

Як дізнатись про штраф

Понад 850 тисяч штрафів залишається непогашеними, наразі. В гривнях це приблизно 0,5 мільярдів. Здебільшого водії не сплачують штрафи через необхідність проходження низки інстанцій. На що в працюючих українців банально немає часу.

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Часто, на різних стадіях сплати, виникають помилки: неточно вказана сума чи надісланий на неправильні реквізити платіж. Велика частина штрафів, сплачених через банки, зависає на рахунках казначейства й автоматично не підтягується в поліцію. Через що оплачено – це не завжди погашено. Натомість, оплата через спеціалізований онлайн-сервіс є найнадійнішим способом.

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Передовсім водієві потрібно дізнатись про наявність штрафу. Є кілька різних варіантів як це зробити.

Перший. Для початку можна звернутися до найближчого управління патрульної поліції, в відділ адміністративної практики. Їх адреси можна подивитися тут: https://shtrafua.com/adresi-upravlin

Другий. Зателефонувавши до столичного управління за телефоном (044) 287-82-82, яке працює з 8 до 20 годин щодня. Йдеться про столичних водіїв. Зазвичай по телефону така інформація не надається, але ж у деяких випадках інспектор може піти на зустріч і дещо розповісти. Тож спробувати варто.

Третій. Можна спробувати подивитися в кабінеті водія на сайті МВС. Варто врахувати, що сервіс лише випробується тому інформація в ньому є, але не вся. Тому її варто перевіряти безпосередньо в управлінні патрульної поліції.

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Четвертий. У мобільному додатку "Штрафи UA" водій може перевірити наявність боргів перед виконавчою службою (прострочені штрафи, які вже потрапили в виконавчу службу). Заборгованість може бути сформована навіть при сплаченому в останній день штрафі. Додаток допоможе водієві контролювати процеси і в разі виникнення боргу, дізнатися про це вчасно. Наразі це можна зробити лише в iPhone "Штрафи UA" (штрафи, борги та страховки). Щоправда, віднедавна в додатку з’явилась оновлена програма. Тепер в ньому можна не тільки сплатити штраф, а й перевірити статус та історію оплат. Це стало можливим після того, як МВС відкрило дані про факти порушення ПДР.

Це забезпечує прозорість процедури штрафних платежів, що дозволяє збільшити інформованість водіїв і покращує ситуацію зі своєчасністю оплати, знижує навантаження на виконавчі органи і збільшує надходження до бюджету,

– зауважує заступник міністра внутрішніх справ, Сергій Гончаров.



Де в столиці розташовані камери автофіксації порушеня ПДР / Інфографіка 24 каналу

Погашення штрафу

Дізнатися – погашений штраф чи ні можна, використовуючи сервіс "Штрафи UA". На пошту надсилають повідомлення про статус постанови. Якщо ж водій оплатив штраф через інші сервіси, то дізнатися про його погашення можна, звернувшись в управління патрульної поліції.

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Перерахунок штрафу на рахунок казначейства виконується одразу після сплати. Інформація про статус постанови в базі поліції, якщо штраф поплачено у встановлений законом термін, надсилається у період від 7 робочих днів до декількох тижнів. Термін відправки повідомлення про погашення залежить від наявності постанови і оплати в базі.

Що загрожує боржникам

Якщо ж водій не зміг оплатити штраф протягом 15 днів з дня коли його виписано, тоді варто пам’ятати – вже на 15-й день сума штрафу подвоюється і постанову направляють у виконавчу службу. На жаль, подібне може статись, навіть при сплаті штрафу в останній день. Після сплати подвійного штрафу потрібно відвезти квитанцію в управління патрульної поліції і затвердити її там. Якщо на цей момент постанову вже направлено до виконавчої служби, доведеться везти підтверджену квитанцію у виконавчу службу. Інформацію про виконавче провадження можна отримати в додатку "Штрафи UA".



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Часто водії припускаються помилок, приміром, платять меншу суму ніж вказано в постанові. Якщо водій користується вищезазначеним додатком, тоді йому програма повідомляє про це і координує подальші кроки.

Якщо неуважний водій все ж заплатив менше, тоді він має звернутись в управління поліції свого міста. У випадку, коли у постанові ще не минув термін дії, можна просто доплатити різницю. Після чого привезти обидві квитанції про оплату та "закрити" постанову.

Частенько поспішаючи водії неправильно вказують серію постанови. Якщо серія введеної постанови відрізняється від допустимих серій за порушення ПДР, то сервіс "Штрафи UA" попереджає про помилку. Щоправда, що це стосується тільки серії.

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На жаль, повністю перевірити правильність введення серії та номеру постанови, в цьому сервісі, – не можуть. Адже поки ще до цієї інформації немає відкритого доступу.

Якщо водій помилився і ввів неправильно серію або номер постанови, то аби її обробили, доведеться звернутися в управління патрульної поліції і написати заяву на повернення помилково сплачених коштів. А сам штраф сплатити заново, ввівши правильні дані.