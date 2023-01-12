Штурм "Азовстали": СБУ сообщила о подозрении приближенному к Кадырову депутату госдумы

Служба безопасности Украины собрала доказательства против участвовавшего в захвате Мариуполя депутата госдумы России из Чечни Адама Делимханова. Музыкант Кадырова сообщил о подозрении.

По данным ведомства, он командовал "кадыровцами" во время штурма завода "Азовсталь" в городе. СБУ указала на то, что Делимханов "входит в ближайшее окружение Кадырова" и прибыл в оккупированную часть Донецкой области по его указанию.

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Там он возглавил группировку вражеских войск, в состав которых входили отряды управления росгвардии и МИД России по Чеченской республике. С февраля по май прошлого года под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте.

Установлено, что захватчики активно участвовали в штурме металлургического комбината "Азовсталь",

– говорится в сообщении.

Депутат Госдумы также распространял через свой телеграмм-канал видео Кадырова, на котором оправдывает российскую агрессию против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Делимханову о подозрении:

в пособничестве в изменении границ территории и государственной границы Украины;

в оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии России против Украины.

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Британские разведчики установили, что Адам Делимханов – двоюродный брат Рамзана Кадырова мог быть полевым командиром чеченских войск в Мариуполе.

Российские пропагандистские СМИ не раз заявляли о том, что Делимханов находится в Мариуполе. Особо расхваливали родственника Кадырова и действующего депутата Госдумы чеченские медиа. Мол, Делимханов "ответственен за все направления в Мариуполе".

Никаких доказательств того, что Делимханов принимал непосредственное участие в боевых действиях, однако в Грозном заверили: "в безопасных местах он не отсиживался". Более того, родственника Кадырова Путин уже наградил за участие в войне против Украины. С 26 апреля чеченец имеет звание "героя России".

Блокада Мариуполя началась в начале марта 2022 года и продлилась до середины мая, когда последние защитники завода "Азовсталь" вышли из него в рамках договоренности о дальнейшем обмене.

Делимханову – 52 года. В 2006-2007 годах он был заместителем главы правительства Чечни. Двоюродный брат Кадырова – депутат Госдумы уже трех созывов и, конечно, член партии "Единая Россия". С 2014 года родственник Кадырова находится под санкциями США.