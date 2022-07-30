Такое мнение военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" высказал 24 каналу. О том, что оккупанты попытаются возобновить наступление на город, также сообщали в американском Институте изучения войны.

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Возможен ли штурм Харькова

По словам Коваленко, сейчас российская армия не готова к тому, чтобы штурмовать Харьков.

"Штурм города – это не только лобовая атака. Для этого нужно большое количество личного состава и технических возможностей", – отметил он.

Военный обозреватель подчеркнул, что сейчас на Харьковском плацдарме оккупационные войска сосредоточены на том, чтобы улучшить свое тактическое положение и не допустить продвижения ВСУ.

На какие-то наступательные действия, новую оккупацию Харьковской области или города у них (россиян – 24 канал) нет ресурсов,

– сказал Коваленко.

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Он добавил, что у оккупантов не хватает мощностей даже на то, чтобы удержать свои позиции на других участках фронта.

"Они не могут отрабатывать наступательные действия на Запорожском и Херсонском плацдармах. В Донецкой области оккупанты также вынуждены отступать от некоторых оккупировавших ранее позиций", – сказал военный обозреватель.

Зачем россии войска возле границы

В то же время россия увеличивает количество техники на границе с Украиной возле Харьковщины. По мнению Коваленко, в этом нет ничего удивительного.

Тот ресурс, который россияне накопили возле Харьковской области, может быть переброшен на Донбасс,

– предположил он.

По словам военного эксперта, есть два варианта, как оккупанты могут применить дополнительные силы.

российские войска могут отправить через Волчанск на Великий Бурлук, Купянск и Изюм в направлении Славянска. А там использовать для наступления на Славянском направлении.

Или оккупанты могут сосредоточиться на Донбасском плацдарме в направлении Северска, Бахмута и возобновить интенсивные боевые действия возле Авдеевки.

"Они отрабатывают возобновление боевых действий, чтобы отвлечь внимание и силы ВСУ от контрнаступления в Херсонской области", – отметил Коваленко.

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