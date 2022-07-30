Такое мнение военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" высказал 24 каналу. О том, что оккупанты попытаются возобновить наступление на город, также сообщали в американском Институте изучения войны.
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Возможен ли штурм Харькова
По словам Коваленко, сейчас российская армия не готова к тому, чтобы штурмовать Харьков.
"Штурм города – это не только лобовая атака. Для этого нужно большое количество личного состава и технических возможностей", – отметил он.
Военный обозреватель подчеркнул, что сейчас на Харьковском плацдарме оккупационные войска сосредоточены на том, чтобы улучшить свое тактическое положение и не допустить продвижения ВСУ.
На какие-то наступательные действия, новую оккупацию Харьковской области или города у них (россиян – 24 канал) нет ресурсов,
– сказал Коваленко.
Поражения русской армии
Он добавил, что у оккупантов не хватает мощностей даже на то, чтобы удержать свои позиции на других участках фронта.
"Они не могут отрабатывать наступательные действия на Запорожском и Херсонском плацдармах. В Донецкой области оккупанты также вынуждены отступать от некоторых оккупировавших ранее позиций", – сказал военный обозреватель.
Зачем россии войска возле границы
В то же время россия увеличивает количество техники на границе с Украиной возле Харьковщины. По мнению Коваленко, в этом нет ничего удивительного.
Тот ресурс, который россияне накопили возле Харьковской области, может быть переброшен на Донбасс,
– предположил он.
По словам военного эксперта, есть два варианта, как оккупанты могут применить дополнительные силы.
- российские войска могут отправить через Волчанск на Великий Бурлук, Купянск и Изюм в направлении Славянска. А там использовать для наступления на Славянском направлении.
- Или оккупанты могут сосредоточиться на Донбасском плацдарме в направлении Северска, Бахмута и возобновить интенсивные боевые действия возле Авдеевки.
"Они отрабатывают возобновление боевых действий, чтобы отвлечь внимание и силы ВСУ от контрнаступления в Херсонской области", – отметил Коваленко.
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Угроза наступления на Харьков: прогнозы
- Военный эксперт Константин Машовец считает, что наступательные действия врага на Харьковском направлении вполне возможны. Однако у россиян нет ресурсов для того, чтобы окружить город.
- По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, у российских захватчиков проблемы на всей линии фронта. И даже готовятся перебросить на Юг войска из Харьковского направления.
- Начальник спецподразделения штаба Kraken Константин Немичев считает, что у оккупантов не хватит сил, чтобы захватить Харьков и область.