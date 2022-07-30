Новым подтверждением этого факта есть то, что спутник Planet Labs зафиксировал скопление техники на фото. Часть техники свозят в село Соболевка Белгородской области России.

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Что говорят эксперты

Специалисты предполагают, что в дальнейшем российские военные могут использовать эту технику на Изюмском и Славянском направлениях. Территорию этого села враг по-прежнему использовал для размещения техники. Спутник также зафиксировал момент, как 28 июля военную технику доставили в Соболевку железнодорожными вагонами.



скопления российской техники / Спутниковые фото, опубликованные "Схемами"

Военный эксперт Олег Жданов также подтвердил, что дальше эту технику в основном перемещают в направлении Изюма, а затем в Славянск, где продолжаются бои. Все потому, что часть Харьковской области, к которой ведут дороги от села Соболевка, временно оккупирована россиянами, что позволяет им использовать логистику этого региона.

Это Валуйский район Белгородской области – там есть и дорога, и железная дорога. Они опасаются, что при разгрузке эшелона из вагонов может быть нанесен удар, поэтому разгружаются на своей территории. Далее они передвигаются по дорогам,

– объяснил Жданов.



россия стягивает технику к границе / Спутниковые фото, опубликованные "Схемами"

Но это не все, что увидел спутник Planet Labs. Он также зафиксировал скопление военной техники вблизи Соболевки к северо-западу и северо-востоку от села. Она начала появляться там с начала полномасштабного вторжения и постепенно ее количество увеличивалось. По сравнению с июнем количество почти неизменно, но техника перемещалась.

Что происходит на фронте

россия теряет свое оружие, потому что ВСУ постоянно разбивают ее склады и скопления личного состава, командные пункты. Поэтому они уже опасаются что-то держать на оккупированных территориях. Генштаб сообщал, что, несмотря ни на что, россияне таки активно пробуют наладить пути логистического обеспечения.

О том, что ВСУ разбивают оккупантов, заявляла и спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По последним данным, наши артиллерийские подразделения отработали достаточно определенно, попадания существенные. Сейчас уничтожены в Бериславском районе 2 логистических пункта – это боевой запас и горюче-смазочные материалы. В Новой Каховке также существенно уменьшены запасы топлива.

Кроме того, наши военные 29 июля сбили российский штурмовик Су-25. Задание выполнили бойцы подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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