Поэтому россия теряет свое оружие, которым собиралась убивать украинцев. Также уменьшается и личный состав.

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Враг хочет все восстановить

Из-за такого активного уничтожения складов и боеприпасов ВСУ создали для врага новую проблему – усложнение логистики. Ведь теперь размещать свои склады и командные пункты на оккупированных территориях Украины для них опасно.

Чего только не делают оккупанты, чтобы их восстановить. Даже строят понтонные переправы через реки. Но все неудачно. Генштаб в утренней сводке за 30 июля также подтвердил активность россиян. По данным наших военных, враг проводит активные мероприятия, чтобы восстановить свои пути логистического обеспечения.

Хочется надеяться, что восстанавливают в том же месте, где все было разрушено. Так ВСУ будет легче громить это восстановление каждый раз.

ВСУ бьют по складам

Наши воины разбивают склады врага в разных точках фронта и оккупированных территорий. Глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко сообщал о том, что ВСУ удалось ударить по еще одному складу россиян с боеприпасами. "Хлопок" оккупантам устроили на Запорожье.

Взрывали еще один склад с боеприпасами в Луганской области. Взрыв был возле Славяносербска. Это – небольшой городок в Алчевском районе, расположенный на правом берегу Северского Донца. Он уже находился в оккупации до начала полномасштабной войны.

На оккупированной Херсонщине особенно часто "летят в воздух" вражеские склады. Возле Новой Каховки недавно в очередной раз взрывался склад боеприпасов россиян. Его уничтожили в Чернянке, расположенной неподалеку. Украинские военные продвигаются в Херсонской области.

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