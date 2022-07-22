Впрочем, взрывы на вражеских складах уже не остановить. Об этом 24 каналу рассказал военный Вооруженных сил Украины Евгений Карась.
К теме Нужно ли раздавать повестки на каждом шагу: ответ военного ВСУ Карася
По его словам, они не ожидали, что россияне окажутся настолько тупыми.
Смотрите, когда у тебя взрывается куча складов, и ты понимаешь, что без них будет беда. Войска нет, подкрепления нет, артиллерии не будет, стволы разнесены. И склади это большая проблема, но они ничего с ними не делают,
– сказал Карась.
И добавил, что в августе для россиян в этом плане все будет гораздо сложнее. Им следует ожидать еще больше "хлопка".
"Не ждите чуда, ничего они со складами не сделают. россияне уже их не спасут, взрывы не остановить", – подчеркнул он.
Полное интервью с Карасем: смотрите видео
ВСУ успешно уничтожают склады боеприпасов россиян
- Украинские защитники нанесли удар по составу врага 18 июля во временно оккупированной Новой Каховке. Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань отметил, что это уже третий удачный удар ВСУ в Новой Каховке.
- Нашим военным удалось уничтожить вражескую базу в Бериславе.
- Кроме этого, 17 июля во временно оккупированном Алчевске Луганской области ударили по российскому составу с боеприпасами.
- Поздно вечером 11 июля во временно оккупированной Новой Каховке раздались взрывы на вражеском складе. Взрывы были возле Каховской гидроэлектростанции.
- Также украинским военным удалось уничтожить вражеский склад с боеприпасами в Волшебном. После этого взрывы прогремели в оккупированном Луганске.
- 13 июля в оперативном командовании "Юг" информировали, что ВСУ совершили атаки на скопление сил врага в Чкалово, а также состава российских оккупантов в знаменитой Чернобаевке.
- Во временно оккупированном Перевальске в Луганской области тоже зафиксировали взрывы на базе оккупационных войск России. Тогда захватчики сочли, что их воинскую часть обстреляли из HIMARS, передает "Радио Свобода".