Впрочем, взрывы на вражеских складах уже не остановить. Об этом 24 каналу рассказал военный Вооруженных сил Украины Евгений Карась.

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По его словам, они не ожидали, что россияне окажутся настолько тупыми.

Смотрите, когда у тебя взрывается куча складов, и ты понимаешь, что без них будет беда. Войска нет, подкрепления нет, артиллерии не будет, стволы разнесены. И склади это большая проблема, но они ничего с ними не делают,

– сказал Карась.

И добавил, что в августе для россиян в этом плане все будет гораздо сложнее. Им следует ожидать еще больше "хлопка".

"Не ждите чуда, ничего они со складами не сделают. россияне уже их не спасут, взрывы не остановить", – подчеркнул он.

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ВСУ успешно уничтожают склады боеприпасов россиян