Новим підтвердженням цього факту є те, що супутник Planet Labs зафіксував скупчення техніки на фото. Частину техніки звозять до села Соболівка Бєлгородської області Росії.

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Що кажуть експерти

Фахівці припускають, що надалі російські військові можуть використовувати цю техніку на Ізюмському і Слов'янському напрямках. Територію цього села ворог і раніше використовував

для розміщення техніки. Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.



скупчення російської техніки / Супутникові фото, опубліковані "Схемами"

Військовий експерт Олег Жданов також підтвердив, що далі цю техніку здебільшого переміщують у напрямку Ізюму, а потім до Слов'янська, де тривають бої. Усе через те, що частина Харківської області, до якої ведуть дороги від села Соболівка, тимчасово окупована росіянами, що дозволяє їм використовувати логістику цього регіону.

Це Валуйський район Бєлгородської області – там є і дорога, і залізниця. Вони побоюються, що під час розвантаження ешелону з вагонів може бути нанесений удар, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються дорогами,

– пояснив Жданов.



росія стягує техніку до кордону / Супутникові фото, опубліковані "Схемами"

Та це не все, що побачив супутник Planet Labs. Він також зафіксував скупчення військової техніки поблизу Соболівки, що на північний захід і північний схід від села. Вона почала з'являтися там від початку повномасштабного вторгнення і поступово її кількість збільшувалась. Порівняно з червнем кількість майже незмінна, але техніка переміщалась.

Що відбувається на фронті

росія втрачає свою зброю, тому що ЗСУ постійно розбивають її склади та скупчення особового складу, командні пункти. Через це вони вже побоюються щось тримати на окупованих територіях. Генштаб повідомляв, що, попри все, росіяни таки активно пробують налагодити шляхи логістичного забезпечення.

Про те, що ЗСУ розбивають окупантів заявляла й речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За останніми даними, наші артилерійські підрозділи відпрацювали досить виразно, влучання суттєві. Наразі знищено в Бериславському районі 2 логістичних пункти – це бойовий запас і паливно-мастильні матеріали. У Новій Каховці також суттєво зменшені запаси пального.

Крім того, наші військові 29 липня збили російський штурмовик Су-25. Завдання виконали бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

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