Враг пытается захватить Богородичное и перекидывает БТГ из-под Изюма: главное из сводки Генштаба

Российские войска пытаются блокировать контрнаступление защитников. На Харьковском направлении враг вел штурмовые действия – ВСУ отразили атаку.

Оперативно о ситуации на фронте на 4 июля отчитались в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Внимание На Юге ВСУ нанесли удары по вражеским складам и уничтожили много оккупантов и техники

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем с территории Курской области агрессор применял артиллерию и вертолеты армейской авиации для поражения позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Васильевское, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.

Неудачные штурмовые действия врага

В Харьковском направлении противник при поддержке армейской авиации пытается сковывать наступление защитников. В направлении населенного пункта Прудянка украинские военные подавили попытку штурма.

В командовании отметили, что "в целях нарушения системы управления и связи Сил обороны противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы".

В Славянском направлении вражеские подразделения штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.

Россияне осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления, переместить батальонную тактическую группу из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка и развернули дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

Ситуация на Востоке

В Донецком направлении основные усилия противник сосредоточил на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.

основные усилия противник сосредоточил на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут. На Краматорском направлении , после проведения артиллерийской подготовки враг форсировал реку Северский Донец. По данным Генштаба, враг закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

, после проведения артиллерийской подготовки враг форсировал реку Северский Донец. По данным Генштаба, враг закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка. На Бахмутском направлении россияне активизировали обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

В частности, массированные ракетные удары были совершены в районах населенных пунктов Покровское, Берестово, Спорное и в районе Углегорской ТЭС.

Также враг пытается наступать с помощью артиллерии в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спорное, Клиново и Майорск, успеха не имеет.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались штурмовать населенные пункты Победа и Марьинка. Враг нанес ракетные удары в районах восточной окраины населенного пункта Авдеевка и Марьинки.

оккупанты пытались штурмовать населенные пункты Победа и Марьинка. Враг нанес ракетные удары в районах восточной окраины населенного пункта Авдеевка и Марьинки. На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне систематически обстреливают села с целью сковывания подразделений Сил обороны, чтобы не допустить их опрокидывания на другие направления.

россияне систематически обстреливают села с целью сковывания подразделений Сил обороны, чтобы не допустить их опрокидывания на другие направления. На Южнобужском и Таврическом направлениях противник пытается вернуть утраченные позиции в районах населенных пунктов Ивановка, Потёмкино и Мирное.

"Россияне изо всех сил блокируют проведение нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Но совершенствуют инженерное оборудование позиций в Нововоскресенского района", – добавили в командовании.

Также отмечают, что украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения небезуспешно продолжают огневое поражение складов боеприпасов и скоплений живой силы и военной техники российских оккупантов.

Важно – Зеленский отреагировал на уход из Лисичанска: смотрите видео