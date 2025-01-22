Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Отмечается, что в целом Дональд Трамп помиловал около 1500 участников бунта.

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Осужденная отказалась от помилования Трампа

Памела Хэмпхилл была заключена в тюрьму на 60 дней. Женщина объяснила, что она была частью того, что сейчас называет "культом MAGA"

Впоследствии Хэмпхилл заявила, что отказывается от помилования президента.

Это было бы пощечиной верховенству права, полицейским Капитолия и нашей нации,

– подчеркнула она.

Женщина объяснила, что она не хочет быть частью переписывания истории и событий 6 января, которые она сейчас называет восстанием.

Памела Хэмпхилл добавила, что тогда не осознавала, что была частью "культа" и что Трамп является "опасным нарциссом", который обнародовал "большую ложь о том, что выборы были украдены".

Но когда ты принадлежишь к культу MAGA, на тебя так сильно давят и настаивают, чтобы ты не слушал никого, кроме Трампа. Со временем я поняла, что все это – не что иное, как пропаганда и ложь, а сам Трамп – действительно опасный нарцисс,

– сказала женщина.

Отвечая на сообщения о том, что некоторых помилованных пригласят в Белый дом, Хэмпхилл сказала, что это будет "кошмар" и она хочет, чтобы ее пригласили в Конгресс, где она сможет сказать, "что на самом деле произошло" в день бунта.

Напомним, после возвращения в Белый дом Трам после возвращения в Белый дом помиловал почти 1270 человек, осужденных за участие в событиях 6 января и приказал Министерству юстиции закрыть около 300 нерешенных дел. Также президент распорядился освободить небольшую группу из 14 других подсудимых, которые были обвинены в серьезных случаях заговора с целью свержения власти.