Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
К теме Смертная казнь, TikToK и выход США из ВОЗ: что известно о первых указах Трампа
Трамп готовит увольнения в администрации
В своей заметке в социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что планирует увольнение более 1000 человек, назначенных Джо Байденом.
Мой президентский кадровый офис активно работает над выявлением и увольнением более тысячи президентских назначенцев из предыдущей администрации, которые не соответствуют нашему видению Make America Great Again,
– заявил Трамп.
Сейчас новый президент озвучил имена только 4 человек, которых планирует уволить. Речь идет о:
- шеф-поваре Хосе Андресе,
- бывшем председателе Объединенного комитета начальников штабов, генерале Марке Милли,
- бывшего дипломата Брайана Гука из Центра Вильсона,
- бывшего мэра Атланты Кейшу Лэнса Боттомса - из Экспортного совета при президенте.
Такие решения вызывают беспокойство, в СМИ отмечают, что сейчас Трамп хочет заменить всех назначенцев Байдена, на тех, кто будет верен его повестке дня. Еще ранее Трамп заявил, что увольняет, в частности, Марка Милли, которого Байден помиловал в понедельник, из Национального консультативного совета по вопросам инфраструктуры. Кроме того, Хосе Андреса, которого Байден наградил Президентской медалью свободы, вывели из состава Президентского совета по вопросам спорта, фитнеса и питания.
Известно, что портрет Милли убрали из Пентагона вскоре после инаугурации Трампа.
"Пусть это послужит официальным уведомлением об увольнении этих 4 человек, а также многих других, которые будут уволены в ближайшее время... Вы уволены, ВЫ УВОЛЕНЫ!", - написал Трамп.
Кроме того, новый президент США отдал приказ федеральным служащим возвращаться к работе 5 дней в неделю и ослабил защиту рабочих мест для государственных служащих.
Ранее в СМИ также сообщали, что избранные чиновники Трампа проводили опрос среди госслужащих Совета нацбезопасности, чтобы выявить "нелояльных" к президенту, с возможным увольнением таких лиц. Некоторые сотрудники уже начали собирать свои вещи после опросов – еще до инаугурации Трампа.