Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Трамп готує звільнення в адміністрації

У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп повідомив, що планує звільнення понад 1000 осіб, призначених Джо Байденом.

Мій президентський кадровий офіс активно працює над виявленням і звільненням понад тисячі президентських призначенців з попередньої адміністрації, які не відповідають нашому баченню Make America Great Again,

– заявив Трамп.

Нині новий президент озвучив імена лише 4 людей, яких планує звільнити. Мовиться про:

шеф-кухаря Хосе Андреса,

колишнього голову Об'єднаного комітету начальників штабів, генерала Марка Міллі,

колишнього дипломата Брайана Гука з Центру Вільсона,

колишнього мера Атланти Кейшу Ленса Боттомса — з Експортної ради при президенті.

Такі рішення викликають занепокоєння, у ЗМІ наголошують, що нині Трамп хоче замінити усіх призначенців Байдена, на тих, хто буде вірним його порядку денному. Ще раніше Трамп заявив, що звільняє, зокрема, Марка Міллі, якого Байден помилував у понеділок, з Національної консультативної ради з питань інфраструктури. Крім того, Хосе Андреса, якого Байден нагородив Президентською медаллю свободи, вивели зі складу Президентської ради з питань спорту, фітнесу та харчування.

Відомо, що портрет Міллі прибрали з Пентагону незабаром після інавгурації Трампа.

"Нехай це послужить офіційним повідомленням про звільнення цих 4 осіб, а також багатьох інших, які будуть звільнені найближчим часом… Ви звільнені, ВИ ЗВІЛЬНЕНІ!", — написав Трамп.

Крім того, новий президент США віддав наказ федеральним службовцям повертатися до роботи 5 днів на тиждень і послабив захист робочих місць для державних службовців.

Раніше у ЗМІ також повідомляли, що обрані посадовці Трампа проводили опитування серед держслужбовців Ради нацбезпеки, щоб виявити "нелояльних" до президента, з можливим звільненням таких осіб. Деякі співробітники вже почали збирати свої речі після опитувань – ще до інавгурації Трампа.