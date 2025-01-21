Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Трамп готує звільнення в адміністрації
У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп повідомив, що планує звільнення понад 1000 осіб, призначених Джо Байденом.
Мій президентський кадровий офіс активно працює над виявленням і звільненням понад тисячі президентських призначенців з попередньої адміністрації, які не відповідають нашому баченню Make America Great Again,
– заявив Трамп.
Нині новий президент озвучив імена лише 4 людей, яких планує звільнити. Мовиться про:
- шеф-кухаря Хосе Андреса,
- колишнього голову Об'єднаного комітету начальників штабів, генерала Марка Міллі,
- колишнього дипломата Брайана Гука з Центру Вільсона,
- колишнього мера Атланти Кейшу Ленса Боттомса — з Експортної ради при президенті.
Такі рішення викликають занепокоєння, у ЗМІ наголошують, що нині Трамп хоче замінити усіх призначенців Байдена, на тих, хто буде вірним його порядку денному. Ще раніше Трамп заявив, що звільняє, зокрема, Марка Міллі, якого Байден помилував у понеділок, з Національної консультативної ради з питань інфраструктури. Крім того, Хосе Андреса, якого Байден нагородив Президентською медаллю свободи, вивели зі складу Президентської ради з питань спорту, фітнесу та харчування.
Відомо, що портрет Міллі прибрали з Пентагону незабаром після інавгурації Трампа.
"Нехай це послужить офіційним повідомленням про звільнення цих 4 осіб, а також багатьох інших, які будуть звільнені найближчим часом… Ви звільнені, ВИ ЗВІЛЬНЕНІ!", — написав Трамп.
Крім того, новий президент США віддав наказ федеральним службовцям повертатися до роботи 5 днів на тиждень і послабив захист робочих місць для державних службовців.
Раніше у ЗМІ також повідомляли, що обрані посадовці Трампа проводили опитування серед держслужбовців Ради нацбезпеки, щоб виявити "нелояльних" до президента, з можливим звільненням таких осіб. Деякі співробітники вже почали збирати свої речі після опитувань – ще до інавгурації Трампа.