Штурм Капитолия организовывали и координировали в соцсетях, – СМИ
Протесты в Вашингтоне и штурм здания Капитолия организовать и координировали в социальных сетях. В частности, СМИ пишут, что в интернете обсуждали маршрут, на котором не было патрульных.
Беспорядки в Вашингтоне планировали в сети
Информацию о том, как протестующие в Вашингтоне договаривались о митинге у Капитолия, сообщает The New York Times.
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В социальных сетях в комментариях участники митинга обменивались информацией, по каким улицам двигаться, чтобы избежать полиции. Обсуждали также то, какие инструменты использовать, чтобы открыть двери здания Капитолия.
По меньшей мере десяток человек разместили сообщения о ношении оружия в залах Конгресса.
К слову, призывы к насилию в отношении членов Конгресса и движения в поддержку Трампа, чтобы вернуть здание Капитолия, "гуляют" по сети уже 2 месяца.
Беспорядки в Вашингтоне: что известно
- На выборах президента США в 2020 году победу одержал Джо Байден.
- Однако его главный оппонент действующий президент Дональд Трамп не смирился с поражением, он систематически обвинял команду Байдена в фальсификациях.
- 6 января 2021 года Конгресс должен был официально объявить о победе Байдена.
- Однако Трамп призвал своих сторонников выйти на протест.
- Они взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, где заседал Конгресс.
- Есть жертва и пострадавшие в результате беспорядков.
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