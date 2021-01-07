Протесты в Вашингтоне и штурм здания Капитолия организовать и координировали в социальных сетях. В частности, СМИ пишут, что в интернете обсуждали маршрут, на котором не было патрульных.

Беспорядки в Вашингтоне планировали в сети

Информацию о том, как протестующие в Вашингтоне договаривались о митинге у Капитолия, сообщает The New York Times.

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В социальных сетях в комментариях участники митинга обменивались информацией, по каким улицам двигаться, чтобы избежать полиции. Обсуждали также то, какие инструменты использовать, чтобы открыть двери здания Капитолия.

По меньшей мере десяток человек разместили сообщения о ношении оружия в залах Конгресса.

К слову, призывы к насилию в отношении членов Конгресса и движения в поддержку Трампа, чтобы вернуть здание Капитолия, "гуляют" по сети уже 2 месяца.

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