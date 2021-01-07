Штурм Капітолію організовували та координували у соцмережах, – ЗМІ
Протести у Вашингтоні та штурм будівлі Капітолію організувати та координували у соціальних мережах. Зокрема, ЗМІ пишуть, що в інтернеті обговорювали маршрут, на якому не було патрульних.
Штурм і протести у Вашингтоні планували у мережі
Інформацію про те, як протестувальники у Вашингтоні домовлялися про мітинг біля Капітолію, повідомляє The New York Times.
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У соціальних мережах в коментарях учасники мітингу обмінювались інформацією, якими вулицями рухатись, щоб уникнути поліції. Обговорювали також те, які інструменти використовувати, аби відкрити двері будівлі Капітолію.
Щонайменше десяток людей розмістили повідомлення про носіння зброї в залах Конгресу.
До слова, заклики до насильства щодо членів Конгресу та руху на підтримку Трампа, щоб повернути будівлю Капітолію, "гуляють" мережею вже 2 місяці.
Заворушення у Вашингтоні: що відомо
- На виборах президента США у 2020 році перемогу здобув Джо Байден.
- Однак його головний опонент чинний президент Дональд Трамп не змирився з поразкою, він систематично звинувачував команду Байдена у фальсифікаціях.
- 6 січня 2021 року Конгрес мав офіційно оголосити про перемогу Байдена.
- Однак Трамп закликав своїх прихильників вийти на протест.
- Вони взяли штурмом будівлю Капітолію у Вашингтоні, де засідав Конгрес.
- ЗМІ пишуть, що є жертва та постраждалі у результаті заворушень.
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