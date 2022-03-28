Штурм Нью-Йорка не удался: где российские оккупанты потерпели неудачу на Донецком направлении

Российские оккупанты пытаются захватить города в Донецкой области. В некоторых случаях их штурмы настолько неудачны, что они вынуждены даже отступать от своих позиций.

На Донецком направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходов в районы населенных пунктов Угледар, Солодке, а также захвате города Мариуполь.

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В Генштабе назвали места, где враг понес потери и был вынужден отступить. После этого обычно оккупант прибегает к артиллерийским обстрелам.

В направлении Терны в результате боевого столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины понес потери и отступил в район населенного пункта Макеевка, что в Луганской области.

В Рубежном при поддержке артиллерии пытается закрепиться в северо-западной части города. Понес потери, успеха не имеет.

В районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области враг дважды предпринимал попытки штурмовых действий. Успеха не было, отступил, продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников.

В районе населенного пункта Марьинка противник провел штурмовые действия. Успеха не имел, понес потери.

Противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески.