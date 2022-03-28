На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виходів до районів населених пунктів Вугледар, Солодке, а також захопленні міста Маріуполь.

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У Генштабі назвали місця, де ворог зазнав втрат та був змушений відступити. Після цього, зазвичай, окупант вдається до артилерійського обстрілу.

У напрямку на Терни в результаті бойового зіткнення з підрозділами Збройних Сил України зазнав втрат і відступив до району населеного пункту Макіївка, що в Луганській області.

В Рубіжному, за підтримки артилерії, намагається закріпитись в північно-західній частині міста. Зазнав втрат, успіху не має.

В районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області ворог двічі здійснював спроби штурмових дій. Успіху не мав, відступив, продовжує артилерійські обстріли позицій українських захисників.

В районі населеного пункту Мар'їнка противник провів штурмові дії. Успіху не мав, зазнав втрат.

Противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.