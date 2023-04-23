В воскресенье, 23 апреля, руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что оккупанты могут снова штурмовать Угледар. Вскоре он уточнил в эфире национального телемарафона, что это предположение, а не свершившийся факт, – информирует 24 Канал.

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Какую тактику использует враг

Со слов Дмитрашковского понятно, что не стоит делать преждевременных выводов, ведь определенные заявления и украинская общественность, и СМИ могут неправильно понять и затем распространять.

Собственно, так и произошло с предположением о возможном штурме Угледара, как нечто безоговорочное, которое уже произойдет в ближайшее время.

Это не было утверждение, это было мое предположение. Дело в том, что последние обстрелы Угледара авиабомбами, которые были вчера, разрушали именно жилье мирного населения. Они разбирают дом этаж за этажом, чтобы наши войска не могли обустроить позиции,

– констатировал представитель.

Отметим, что тактика, используемая врагом, называется "выжженная земля". Ее суть состоит в полном уничтожении инфраструктуры населенных пунктов для того, чтобы усложнить таким образом ведение обороны для Вооруженных Сил.

ВСУ будут сопротивляться