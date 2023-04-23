У неділю, 23 квітня, керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський заявив, що окупанти можуть знову штурмувати Вугледар. Згодом він уточнив в ефірі національного телемарафону, що це припущення, а не доконаний факт, – інформує 24 Канал.

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Яку тактику використовує ворог

Зі слів Дмитрашківського зрозуміло, що не варто робити передчасних висновків, адже певні заяви і українська громадськість, ЗМІ можуть неправильно зрозуміти та потім поширювати.

Власне, так і сталося з припущенням щодо можливого штурму Вугледара, яке багато хто сприйняв, як щось беззаперечне, що уже станеться найближчим часом.

Це не було ствердження, це було моє припущення. Річ у тім, що останні обстріли Вугледара авіабомбами, які були вчора, руйнували саме помешкання мирного населення. Вони розбирають будинок поверх за поверхом, щоб наші війська не могли облаштувати позицій,

– констатував речник.

Зазначимо, що тактика, яку використовує ворог, має назву "випалена земля". Її суть полягає в повному знищенні інфраструктури населених пунктів для того, аби ускладнити у такий спосіб ведення оборони для Збройних Сил.

ЗСУ чинитимуть спротив