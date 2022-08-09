оккупанты накивали пятками

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сведение ситуации на фронте по состоянию на вечер 9 августа. В частности, на Бахмутском направлении оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ.

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Враг пошел на штурм в районе Спорного подразделениями попал под кинжальный огонь наших воинов и хаотично отступил,

– говорится в сообщении.

Также в строительстве отмечают, что оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледар. Однако ВСУ ударили огнем, так что оккупантам пришлось отступить.

"После огневого поражения от наших защитников захватчики быстро изменили свои планы и направили пятками. Потери врага уточняются", - добавили в Генштабе.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении оккупанты задействовали для огневого поражения артиллерию и танки в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Соледарь, Зайцево, Торецк, Яковлевка, Белогоровка, Покровское, Кодема и Майорск.

Враг нанес авиационных ударов вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного.

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