окупанти накивали п'ятами

Генеральний штаб ЗСУ опублікував зведення щодо ситуації на фронті станом на вечір 9 серпня. Зокрема, на Бахмутському напрямку окупанти намагались штурмувати позиції ЗСУ.

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Ворог пішов на штурм в районі Спірного підрозділами потрапив під кинджальний вогонь наших воїнів та хаотично відступив,

– йдеться у повідомленні.

Також у зведенні зазначають, що окупанти намагалися задіяти розвідувальні групи в районах Івано-Дар'ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар. Однак, ЗСУ вдарили вогнем, тож окупантам довелось відступити.

"Після вогневого ураження від наших захисників загарбники швидко змінили свої плани та накивали п'ятами. Втрати ворога уточнюються", – додали у Генштабі.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли для вогневого ураження артилерію і танки в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Зайцеве, Торецьк, Яковлівка, Білогорівка, Покровське, Кодема та Майорськ.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Вершини, Веселої Долини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки та Спірного.

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