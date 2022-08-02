Штурм врага в 4 районах на Донбассе провалился: карта боевых действий 2 августа

оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на Востоке. Там сохраняется наиболее напряженная ситуация на фронте.

О том, что происходит на фронте в 160-й день войны, рассказали в Генштабе ВСУ. О ситуации на главных направлениях – читайте ниже.

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Какая ситуация на северной границе

На Волынском и Полесском направлениях положение и состав белорусских войск остаются без существенных изменений. К сожалению, угроза ракетных и авиационных ударов сохраняется.

На Северском направлении противник обстрелял район села Михальчина Слобода Черниговской области. Враг периодически осуществляет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы:

Харькова,

Чугуева,

Протопоповки,

Гусаровки,

Черкасских Тишков,

Петровки,

Ртищевка.

Нанес авиаудару у Верхнего Салтова. Выдвинул отдельные подразделения в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, после огневого поражения отошел.



Карта боевых действий на утро 2 августа / Фото Liveuamap

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении зафиксировали обстрелы неподалеку от Курульки, Грушувахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового и авиационный удар возле Дибровного.

зафиксировали обстрелы неподалеку от Курульки, Грушувахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового и авиационный удар возле Дибровного. В Донецком направлении усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звоновки и Донецкого. Нанес авиаудары возле Серебрянки. Вел штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имел, отошел.

враг обстрелял из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звоновки и Донецкого. Нанес авиаудары возле Серебрянки. Вел штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имел, отошел. На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Кодема, Семигорье, Майское и Зайцево. Нанес авиаудары возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.

противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Кодема, Семигорье, Майское и Зайцево. Нанес авиаудары возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки. На Авдеевском направлении фиксировались обстрелы недалеко от Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Враг задействовал авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Вел штурмовые действия в районе Авдеевки, успеха не имел, отошел. Продолжаются бои вблизи Песков.

Украинские воины отразили штурмовые действия в районах:

Яковлевки,

Вершины,

Кодемы,

Майского.

Тем временем в районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия.

На Новопавловском и Запорожском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка. Пытался выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Ее обнаружили и обезвредили.



Какая ситуация на Донбассе / Фото Liveuamap

Какая обстановка на Юге

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Совершал систематические обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка. Вел штурмовые действия в районе Трудолюбовки, успеха не имел, отошел.

Вражеская корабельная группировка в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивается на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении объектов в глубине территории Украины.

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