Штурм врага в 4 районах на Донбассе провалился: карта боевых действий 2 августа
Источник:Liveuamap
оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на Востоке. Там сохраняется наиболее напряженная ситуация на фронте.
О том, что происходит на фронте в 160-й день войны, рассказали в Генштабе ВСУ. О ситуации на главных направлениях – читайте ниже.
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Какая ситуация на северной границе
На Волынском и Полесском направлениях положение и состав белорусских войск остаются без существенных изменений. К сожалению, угроза ракетных и авиационных ударов сохраняется.
На Северском направлении противник обстрелял район села Михальчина Слобода Черниговской области. Враг периодически осуществляет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы:
- Харькова,
- Чугуева,
- Протопоповки,
- Гусаровки,
- Черкасских Тишков,
- Петровки,
- Ртищевка.
Нанес авиаудару у Верхнего Салтова. Выдвинул отдельные подразделения в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, после огневого поражения отошел.
Карта боевых действий на утро 2 августа / Фото Liveuamap
Что происходит на Донбассе
- На Славянском направлении зафиксировали обстрелы неподалеку от Курульки, Грушувахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового и авиационный удар возле Дибровного.
- В Донецком направлении усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- В Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звоновки и Донецкого. Нанес авиаудары возле Серебрянки. Вел штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имел, отошел.
- На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Кодема, Семигорье, Майское и Зайцево. Нанес авиаудары возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.
- На Авдеевском направлении фиксировались обстрелы недалеко от Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Враг задействовал авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Вел штурмовые действия в районе Авдеевки, успеха не имел, отошел. Продолжаются бои вблизи Песков.
Украинские воины отразили штурмовые действия в районах:
- Яковлевки,
- Вершины,
- Кодемы,
- Майского.
Тем временем в районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия.
На Новопавловском и Запорожском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка. Пытался выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Ее обнаружили и обезвредили.
Какая ситуация на Донбассе / Фото Liveuamap
Какая обстановка на Юге
На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Совершал систематические обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка. Вел штурмовые действия в районе Трудолюбовки, успеха не имел, отошел.
Вражеская корабельная группировка в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивается на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении объектов в глубине территории Украины.
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