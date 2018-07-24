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Штурм со стороны СБУ базы "Правого сектора": активисты обнародовали детали фейка

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Атака СБУ на базу "Правого сектора" оказалась фейком: детали
Атака СБУ на базу "Правого сектора" оказалась фейком: детали / Скриншот видео

Представители "Украинского милитарного портала" утверждают, что видео, которое недавно появилось в сети с якобы штурмом базы "Правого сектора" со стороны СБУ, на самом деле оказалось фейком.

Об этом они пишут на своей странице в Facebook.

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"Во время актуализации обсуждений об участии добровольческих формирований в операции на Донбассе в Ютуб неизвестный левый канал "Павел Пабло" (без видео и подписок) добавил это видео, на котором русскоязычные люди, одетые в военную форму с желтыми повязками, с техникой с белыми полосками, с надписями СБУ на шлемах, под прикрытием БТР подходят к зданию. После чего видео обрывается и включается фрагмент с "избиением" (на видео один раз инсценируется удар с колена в живот) якобы бойцу-добровольцу", – отмечают активисты.

В частности, представители портала приводят следующие аргументы:

– на видео силовики используют старые нашивки с надписью "СБУ", но с 2018 года ведомство начало использовать новые;

Правый сектор, СБУ, фейк, пропаганда, нападение, видео

– в начале ролика украинского флага на БТР нет, а на одном из кадров флаг появляется еще и на антенне;

Правый сектор, СБУ, фейк, пропаганда, нападение, видео

– у одного из силовиков нет нашивки с надписью "СБУ";

Правый сектор, СБУ, фейк, пропаганда, нападение, видео

– перед "избиением" так называемого "бойца "Правого сектора" СБУ положили бы на землю;

Правый сектор, СБУ, фейк, пропаганда, нападение, видео

– на самом деле штурмовая группа СБУ не вешает флаги и не ставит защитные "решетки" на свою технику;

Правый сектор, СБУ, фейк, пропаганда, нападение, видео

Правый сектор, СБУ, фейк, пропаганда, нападение, видео

– на видео персонаж из "СБУ" не сильно бьет коленом, однако его жертва падает на землю с криками;

Правый сектор, СБУ, фейк, пропаганда, нападение, видео

– плохо закрашены бортовые номера;

Правый сектор, СБУ, фейк, пропаганда, нападение, видео

– автор публикации очень подозрителен, русским владеет даже боец "Правого сектора", фраза "Бандеровцы, бл*";

Правый сектор, СБУ, фейк, пропаганда, нападение, видео

Показали они и настоящую базу "Правого сектора".

Правый сектор, СБУ, фейк, пропаганда, нападение, видео
Настоящая база ПС и "база" на видео

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К слову, "ИнфоВойска Украины" также отреагировали на этот фейк.

"Рашисты сняли фейковое видео о том, как "СБУ штурмует базу Правого сектора". Но у криворуков опять ляп на ляпе... Игра актеров – ужасная", – говорится в сообщении.

Кроме того, опубликован и пост одного кремлевских троллей, который, скорее всего, пользовался электронным переводчиком.

 

Теги: Украина – Россия Российская пропаганда Правый сектор СБУ Новости Украины
Источник: 24 канал
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