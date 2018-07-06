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"Бракованные" Javelin: в СНБО опровергли фейк российских СМИ об "опасности" американского оружия

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В фейковом письме жестко раскритиковано техническое состояние и характеристики переданных США украинской стороне ПТРК "Джавелин"
В фейковом письме жестко раскритиковано техническое состояние и характеристики переданных США украинской стороне ПТРК "Джавелин" / vgolos.com.ua

Российские СМИ продолжают распространять фейковую информацию о письме Генерального конструктора ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое якобы было отправлено на имя Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление", военный журналист и нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

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Накануне встречи Трампа и Путина, Кремль продолжает формировать антиукраинский порядок этого рандеву. Теперь на очереди американо-украинское военно-техническое сотрудничество. Вчера российские пропагандисты через соцсети начали разгонять фейк о том, что якобы было отправлено письмо генерального конструктора и директора КБ "Луч" Коростелева на имя секретаря СНБО Турчинова,
– отмечает Тымчук.

Он добавляет, что в этом письме жестко раскритиковано техническое состояние и характеристики переданных США украинской стороне ПТРК "Джавелин" с указанием, что "... применение такого вооружения в боевых условиях может привести к гибели военнослужащих".

По мнению Тимчука, такой фейк российские СМИ распространяют специально накануне встречи президентов США и РФ.

"Цель этого фейка вполне понятна: накануне встречи президентов Трампа и Путина (на которой ожидаемо будет обсуждаться и вопрос Донбасса) создать в информпространстве негативный резонанс – мол, Украина, получив американскую военную помощь в виде летального оружия, усиленно ее критикует, причем якобы на официальном уровне", – пишет военный журналист.

В свою очередь, на российский фейк уже отреагировали в СНБО.

Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами РФ, – скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Пресс-служба СНБО заявляет, что письмо такого содержания никогда не поступало в Аппарат СНБО, и никогда не подписывалось Генеральным конструктором ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Это письмо – демонстрация попытки российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно-технического сотрудничества,
– говорится на сайте ведомства.

Там просят представителей СМИ не помогать российским спецслужбам в тиражировании дезинформации.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Джавелин СНБО Оружие Новости США Российская пропаганда
Источник: 24 канал
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