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"Браковані" Javelin: у РНБО спростували фейк російських ЗМІ про "небезпеку" американської зброї

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У фейковому листі жорстко розкритикований технічний стан і характеристики переданих США українській стороні ПТРК "Джавелін"
У фейковому листі жорстко розкритикований технічний стан і характеристики переданих США українській стороні ПТРК "Джавелін" / vgolos.com.ua

Російські ЗМІ продовжують поширювати фейкову інформацію про лист Генерального конструктора ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", який нібито був відправлений на ім'я Секретаря РНБО України Олександра Турчинова.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи "Інформаційний опір", військовий журналіст та нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук.

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Напередодні зустрічі Трампа і Путіна, Кремль продовжує формувати антиукраїнський порядок цього рандеву. Тепер на черзі американсько-українське військово-технічне співробітництво. Вчора російські пропагандисти через соцмережі почали розганяти фейк про те, що нібито був відправлений лист генерального конструктора та директора КБ "Луч" Коростелева на ім'я секретаря РНБО Турчинова,
– зазначає Тимчук.

Він додає, що у цьому листі жорстко розкритикований технічний стан і характеристики переданих США українській стороні ПТРК "Джавелін" із зазначенням, що "... застосування такого озброєння в бойових умовах може призвести до загибелі військовослужбовців".

На думку Тимчука, такий фейк російські ЗМІ поширюють спеціально напередодні зустрічі президентів США та РФ.

"Мета цього фейку цілком зрозуміла: напередодні зустрічі президентів Трампа і Путіна (на якій очікувано буде обговорюватися і питання Донбасу) створити в інформпросторі негативний резонанс – мовляв, Україна, отримавши американську військову допомогу у вигляді летального зброї, посилено її критикує, причому нібито на офіційному рівні", – пише військовий журналіст.

Своєю чергою, на російський фейк вже відреагували в РНБО.

Мета цього фейкового документу, сфабрикованого спецслужбами РФ, – скомпрометувати військово-технічне співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки. Прес-служба РНБО заявляє, що лист такого змісту ніколи не надходив до Апарату РНБО, і ніколи не підписувався Генеральним конструктором ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч". Цей лист – демонстрація намагання російських спецслужб зірвати співпрацю України зі стратегічними партнерами в питаннях військово-технічного співробітництва,
– йдеться на сайті відомства.

Там просять представників ЗМІ не допомагати російським спецслужбам в тиражуванні дезінформації.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Російська пропаганда Новини США Зброя РНБО Джавелін Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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