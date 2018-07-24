Штурм з боку СБУ бази "Правого сектора": активісти оприлюднили деталі фейку

Представники "Українського мілітарного порталу" переконують, що відео, яке нещодавно з'явилося у мережі з нібито штурмом бази "Правого сектора" з боку СБУ, насправді виявилося фейком.

Про це вони пишуть на своїй сторінці у Facebook.

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"Під час актуалізації обговорень про участь добровольчих формувань в операції на Донбасі в ютуб невідомий лівий канал "Павло Пабло" (без відео та підписок) додав це відео, на якому російськомовні люди, одягнуті у військову форму з жовтими пов'язками, з технікою з білими смужками, з написами СБУ на шоломах, під прикриттям БТР підходять до будівлі. Після чого відео обривається та включається фрагмент з "побиттям" (на відео один раз інсценується удар з коліна в живіт) начебто бійцю-добровольцю", – зазначають активісти.

Зокрема, представники порталу наводять такі аргументи:

– на відео силовики використовують старі нашивки із написом "СБУ", оскільки з 2018 року відомство почало використовувати нові;

– на початку ролика українського прапору на БТРі немає, а в одному із дублів стяг з’являється ще й на антені;

– у одного із силовиків немає нашивки із написом "СБУ";

– перед "побиттям" так званого "бійця "Правого сектора" СБУ поклали б на землю;

– насправді штурмова група СБУ не вішає прапорів та захисні "решітки" на свою техніку;

– на відео "персонаж с СБУ" не сильно б’є коліном, однак його жертва падає на землю з криками;

– погано зафарбовано бортові номери;

– автор публікації є дуже підозрілим, російською володіє навіть боєць "Правого сектора", фраза "Бандерівці, бл*";

Показали вони і справжню базу "Правого сектора".



Справжня база ПС і "база" на відео

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До слова, "ІнфоВійська України" також відреагували на цей фейк.

"Рашисти зняли фейкове відео про те, як "СБУ штурмує базу Правого сектора". Але у криворуків знову ляп на ляпі… Гра акторів – жахлива", – мовиться у дописі.

Крім того, опубліковано і пост одного з кремлівських тролів, який, швидше за все, користувався електронним перекладачем.