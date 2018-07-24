21:28
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Кремлю плювати на трупи українців, – журналіст про обстріл тролейбуса в Донецьку

349 Читать новость на русском
Наслідки обстрілу тролейбуса у 2015 році в Донецьку
Наслідки обстрілу тролейбуса у 2015 році в Донецьку / Соцмережі

Нещодавно стало відомо, що насправді тролейбус у Донецьку з міномета обстріляли бойовики, а сталося це внаслідок внутрішніх розбірок. Зараз лідер злочинного угруповання, що здійснило той злочин, Сафоненко, і бойовик Денис Лотов, який якраз оприлюднив вищезазначену інформацію, постійно живуть у Росії, але Кремль нічого не робить, аби їх принаймні допитати.

Про це пише відомий журналіст і блогер Денис Казанський, який є уродженцем Донбасу, на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Бойовики сповістили, що під Луганськом обстріляли маршрутку: є потерпілі

"Чим більше часу проходить з початку війни, тим більше правди ми дізнаємося про події 2014-15 років. Які тільки жахи не розказували чотири роки тому про звірства української вояччини. Але з роками наліт брехні стирається, і на поверхню випливають реальні факти. Поступово з'ясовується, що всі найстрашніші злочини, які приписували ЗСУ, насправді творили самі "визволителі". Так було з "блукаючими мінометами" в Луганську, поки Валерій Болотов перед смертю не зізнався, що обстрілювали Луганськ насправді люди Плотницького. Так тепер вийшло і з обстрілом зупинки в Донецьку в січні 2015-го", – зауважив він.

Як нагадує представник ЗМІ, тоді 22 січня 2015 року внаслідок обстрілу тролейбуса на вулиці Купріна у житловому районі Боссе в Донецьку загинули 8 осіб.

"Злочин тут же списали на українську ДРГ. Звичайно, з самого початку було зрозуміло, що це брехня. Але тепер це підтверджує і колишній член угруповання "ДНР" – бойовик Денис Лотов, який воював проти України в 2014 році. Він розчарувався у "ДНР", більше не воює та живе тепер у Росії. Час від часу він записує блоги з критикою Захарченка. В одному з цих блогів він розповів про те, хто обстріляв тролейбус. Це були "казакі" з угруповання отамана Сафоненка, які ворогували з "Оплотом" Захарченка", – підкреслює Казанський.

Так, за словами Лотова, "сафонівські" цілилися в базу "оплотовців", але промахнулися.

"Невдовзі після обстрілу "ДНРівці" оголосили, що затримали диверсантів. Але у підсумку їх так і не показали. І не дивно. Адже це були свої", – констатував журналіст.

Водночас він додає, що угруповання Сафоненко зрештою люди Захарченка витіснили з окупованої Донеччини навесні 2015 року, і з тих його лідер перебуває Росії: ходить на зустрічі з російськими письменниками та політиками, а також виступає на ТБ.

Читайте також: Донбас можна дійсно повернути одним способом, – Казанський

Хоча і Сафоненко, і Лотов, який заявляє про його причетність до обстрілу, постійно живуть в Росії, російські правоохоронці не мають до них питань. Ніщо не заважає викликати їх на допит, розслідувати загибель вісьмох донеччан, але росіянам це не потрібно. Адже вони шкодують жителів Донбасу тільки на словах. Насправді Кремлю плювати на трупи та загибель людей з українськими паспортами. І карати своїх бойовиків за масові вбивства мирних жителів росіяни не збираються. Адже тоді доведеться визнати, що людей вбивали "свої", "захисники Донбасу", "антифашисти", а зовсім не "карателі" зі Львова. Хто б міг подумати, справжніми вбивцями мирного населення виявилися не українські військові та навіть не "правосеки", а "борці за російську мову"! Яка несподіванка,
– підсумував Казанський.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Історія Новини Донецька Транспорт Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
сьогодні, 21:00 Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
Віталій Шабунін 235
Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
сьогодні, 20:40 Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
1661
Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
сьогодні, 20:01 Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
Борис Немировський 533
Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют
сьогодні, 19:01 Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют
Яніна Ткачук 1977
Який фітнес-браслет кращий: Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5
сьогодні, 18:04 Який фітнес-браслет кращий: Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5
443
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Яценюк звільнив очільника "Укрзалізниці" і одразу призначив нового
 30 березня 2016 , 15:59
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук