Кремлю плювати на трупи українців, – журналіст про обстріл тролейбуса в Донецьку

Нещодавно стало відомо, що насправді тролейбус у Донецьку з міномета обстріляли бойовики, а сталося це внаслідок внутрішніх розбірок. Зараз лідер злочинного угруповання, що здійснило той злочин, Сафоненко, і бойовик Денис Лотов, який якраз оприлюднив вищезазначену інформацію, постійно живуть у Росії, але Кремль нічого не робить, аби їх принаймні допитати.

Про це пише відомий журналіст і блогер Денис Казанський, який є уродженцем Донбасу, на своїй сторінці у Facebook.

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"Чим більше часу проходить з початку війни, тим більше правди ми дізнаємося про події 2014-15 років. Які тільки жахи не розказували чотири роки тому про звірства української вояччини. Але з роками наліт брехні стирається, і на поверхню випливають реальні факти. Поступово з'ясовується, що всі найстрашніші злочини, які приписували ЗСУ, насправді творили самі "визволителі". Так було з "блукаючими мінометами" в Луганську, поки Валерій Болотов перед смертю не зізнався, що обстрілювали Луганськ насправді люди Плотницького. Так тепер вийшло і з обстрілом зупинки в Донецьку в січні 2015-го", – зауважив він.

Як нагадує представник ЗМІ, тоді 22 січня 2015 року внаслідок обстрілу тролейбуса на вулиці Купріна у житловому районі Боссе в Донецьку загинули 8 осіб.

"Злочин тут же списали на українську ДРГ. Звичайно, з самого початку було зрозуміло, що це брехня. Але тепер це підтверджує і колишній член угруповання "ДНР" – бойовик Денис Лотов, який воював проти України в 2014 році. Він розчарувався у "ДНР", більше не воює та живе тепер у Росії. Час від часу він записує блоги з критикою Захарченка. В одному з цих блогів він розповів про те, хто обстріляв тролейбус. Це були "казакі" з угруповання отамана Сафоненка, які ворогували з "Оплотом" Захарченка", – підкреслює Казанський.

Так, за словами Лотова, "сафонівські" цілилися в базу "оплотовців", але промахнулися.

"Невдовзі після обстрілу "ДНРівці" оголосили, що затримали диверсантів. Але у підсумку їх так і не показали. І не дивно. Адже це були свої", – констатував журналіст.

Водночас він додає, що угруповання Сафоненко зрештою люди Захарченка витіснили з окупованої Донеччини навесні 2015 року, і з тих його лідер перебуває Росії: ходить на зустрічі з російськими письменниками та політиками, а також виступає на ТБ.

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Хоча і Сафоненко, і Лотов, який заявляє про його причетність до обстрілу, постійно живуть в Росії, російські правоохоронці не мають до них питань. Ніщо не заважає викликати їх на допит, розслідувати загибель вісьмох донеччан, але росіянам це не потрібно. Адже вони шкодують жителів Донбасу тільки на словах. Насправді Кремлю плювати на трупи та загибель людей з українськими паспортами. І карати своїх бойовиків за масові вбивства мирних жителів росіяни не збираються. Адже тоді доведеться визнати, що людей вбивали "свої", "захисники Донбасу", "антифашисти", а зовсім не "карателі" зі Львова. Хто б міг подумати, справжніми вбивцями мирного населення виявилися не українські військові та навіть не "правосеки", а "борці за російську мову"! Яка несподіванка,

– підсумував Казанський.