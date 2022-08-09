Командование объяснило, что ситуация на Юге 8 августа была стабильно напряженной. Также известно, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким отчитался о результатах поиска предателей в Николаеве.

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В Снегиревке погибли оккупанты

По данным оперативного командования "Юг", российские оккупанты продолжают ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, однако существенных изменений в составе и положении не произошло.

Также россияне пытались опробовать украинские позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Однако не преуспели, у нас нет потерь.

Нашей штурмовой авиацией ударили по скоплению живой силы, вооружению и технике российских оккупационных войск неподалеку Снигиревки. Результаты доразведываются,

– сообщили в ОК "Юг".

Там также напомнили, что в результате работы ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ россияне потеряли:

23 единицы личного состава;

дежурный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1";

танк Т-72;

самоходную гаубицу "Мста-С";

5 автомобилей, в том числе и бронированных.

В Черном море до сих пор есть силы врага

российские захватчики оставили на дежурстве в Черном море:

2 надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр" с 16 ракетами;

а также 1 большой десантный корабль.

"Они, как и остальные 6 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья", – сообщило командование.

В Николаевской и Одесской областях обнаружили диверсантов

️В результате контрдиверсионных мероприятий на выходных в Николаевской области:

начали ориентировочно 20 производств;

задержали 5 человек, находящихся в розыске;

обнаружили оборудование, регистрировавшее фейковые учетные записи.

Кроме того, в Одесской области продолжили выявлять и задерживать не просто нарушителей, а собирателей информации о расположении стратегических объектов, объектов критической инфраструктуры, фортификационных сооружений и перемещений подразделений Сил обороны.

"Все фигуранты указанных событий переданы в компетентные органы для реагирования", – сообщило командование "Юга".

Также людей призывали реагировать на сигналы воздушной тревоги и не подвергать себя опасности.

Кратко о ситуациях на Юге

8 августа из акватории Черного моря россияне выпустили по Украине 4 "Калибра". Все ракеты Воздушные силы ВСУ сбили.

Николаев закрывали на выходные 6 – 7 августа. В это время в городе искали предателей. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что полиция открыла 20 дел и задержала 5 человек, находившихся в розыске.

Следует отметить, что 4 августа советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что до 90% десантно-штурмовых войск россии находятся на Юге Украины.

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