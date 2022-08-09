Командування пояснило, що загалом ситуація на Півдні 8 серпня була стабільно напруженою. Також відомо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував про результати пошуку зрадників у Миколаєві.

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У Снігурівці загинули окупанти

За даними оперативного командування "Південь", російські окупанти продовжують ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, проте суттєвих змін у складі та положенні не відбулося.

Також росіяни намагались випробувати українські позиції поодинокими та груповими гелікоптерними ударами. Проте не досягли успіху, у нас немає втрат.

Натомість нашою штурмовою авіацією вдарили по скупченню живої сили, озброєнню та техніці російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідуються,

– повідомили в ОК "Південь".

Там також пригадали, що внаслідок роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ росіяни втратили:

23 одиниці особового складу;

черговий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";

танк Т-72;

самохідну гаубицю "Мста-С";

5 автомобілів, в тому числі і броньованих.

У Чорному морі досі є сили ворога

російські загарбники залишили на чергуванні в Чорному морі:

2 надводних носії крилатих ракет типу "Калібр" з 16 ракетами;

а також 1 великий десантний корабель.

"Вони, як і решта 6 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту, тримаються на ракетно-безпечній відстані від підконтрольного нам узбережжя", – повідомило командування.

На Миколаївщині та Одещині виявили диверсантів

️У результаті контрдиверсійних заходів на вихідних на Миколаївщині:

почали орієнтовно 20 проваджень;

затримали 5 осіб, які перебувають в розшуку;

виявили обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи.

Окрім того, на Одещині продовжили виявляти та затримувати не просто порушників, а збирачів інформації про розташування стратегічних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, фортифікаційних споруд та переміщень підрозділів Сил оборони.

"Всі фігуранти зазначених подій передані у компетентні органи для реагування", – повідомило командування "Півдня".

Також людей закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку.

Коротко про ситуації на Півдні

8 серпня з акваторії Чорного моря росіяни випустили по Україні 4 "Калібри". Всі ракети Повітряні сили ЗСУ збили.

Миколаїв закривали на вихідні 6 – 7 серпня. У цей час у місті шукали зрадників. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що поліція відкрила 20 справ та затримала 5 осіб, які перебували в розшуку.

Варто зауважити, що 4 серпня радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що до 90% десантно-штурмових військ росії перебувають на Півдні України.

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