Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы", бригады "Рубеж" Богдан Пантьо, передает 24 Канал.

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Какая ситуация возле Северска

Россияне продолжают атаковать на Северском направлении, однако Силы обороны продолжают держать позиции.

Штурмы не каждый день, но интенсивные. Их не бывает только один, они идут сразу на всю полосу ответственности, идут на 2 – 3 стыки бригад, соответственно, отбиваемся на все стороны,

– рассказал Пантьо.

По его словам, россияне активно используют живую силу и технику, в частности мотоциклы, чтобы попасть в окопы и вести стрелковый бой, а также тяжелую технику. Также применяют квадроциклы. Вся техника оборудована средствами РЭБ.

Он рассказал, что это мешает работе украинских БпЛА. В то же время россияне готовятся к новым штурмам, пополняя личный состав. Разведданные свидетельствуют о том, что на полигонах Лисичанска противник готовит дополнительные штурмовые группы.

По мнению Пантьо, уже вскоре они пойдут наступлением на украинские позиции. Впрочем, боец уверяет, что противник имеет деморализацию из-за того, что не имеет успеха на этом участке фронта. Но он считает, что россияне будут атаковать и дальше.

К слову, по данным ISW, за прошедшие сутки российские войска имели продвижение в Курской области возле Свердликово и в Донецкой области возле Торецка, Покровска, где врагу удалось продвинуться на востоке Даченского, и Большой Новоселки.