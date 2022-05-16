Шуфрич все равно вернется, – Чаленко предположил, почему депутат уехал за границу

Одиозному депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу удалось уехать за границу. Вполне возможно, что он нашел "лазейку", чтобы избежать такой же судьбы, как и его однопартиец Виктор Медведчук.

Такое мнение высказал политолог Игорь Чаленко 24 каналу. Он предположил, что Шуфрич просто так хотел избежать заключения из-за госизмены.

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По его словам, Шуфрич – не первый скандальный депутат, который "эвакуируется" из Украины из-за возможных показаний Медведчука.

Новая реальность для пророссийских депутатов

Также, как он добавил, такие побеги свидетельствуют о том, что у пророссийских политических сил вообще не будет никакой перспективы в украинской политической среде.

Мы видели попытки Шуфрича "сохраниться" после 24 февраля, но очевидно, что он не мог найти себе места в новой реальности. Однако, я думаю, что все равно он вернется,

– считает Чаленко.

Он пояснил, что у Шуфрича большой бизнес и контакты в Украине, который тот просто так не оставит. Однако, это еще один сигнал трансформаций в украинском политическом поле.

"Но зная его историю, когда он 20 с лишним лет в политике, Шуфрич умеет возвращаться, поэтому за ним нужно очень внимательно следить", – добавил политолог.

Шуфрич бежал за границу: предыстория

Скандальный депутат Нестор Шуфрич во время войны запомнился фотографированием блокпоста в Киеве. После этого его охрана стреляла в представителей территориальной обороны, заметивших происходящее. За это его и задержали правоохранители.

Впоследствии от него не было новых попыток подыгрывать врагу. Да и на дальнейшие "подвиги" одиозного Шуфрича не потянуло – он решил просто сбежать из Украины. Депутат решил спасать свою свободу. И ему удалось это сделать, несмотря на запрет на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Как и при каких обстоятельствах 55-летнему скандальному депутату удалось покинуть территорию Украины – неизвестно.

Напомним – как проходил разговор с Шуфричем после задержания: смотрите видео