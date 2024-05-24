Шуфрич спрятал свою семью в Венгрии, а имущество переписал на подставное лицо, - расследование СМИ

Бывшего депутата ныне запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича подозревают в государственной измене. Впрочем, он предусмотрел плохие для себя сценарии и успел позаботиться о своем состоянии, переписав их на другое лицо, а семью вывез в Венгрию.

С началом полномасштабной войны часть активов, которыми владел Шуфрич оказалась в собственности компаний венгра Дьорда Штофа. Об этом стало известно журналисту-расследователю Михаилу Ткачу, который заметил машину жены экс-депутата ОПЗЖ возле дома, который зарегистрирован на венгерского бизнесмена. Авто стоит там ежедневно утром и вечером.

Смотрите также Пользуется "чужим" имуществом, а сестра имеет криминальные связи: как живет глава Нацполиции

Венгерский бизнесмен отрицает связи с Шуфричем

Возле отеля венгра Штофы стоит авто Audi жены Шуфрича Екатерины Майковой. Недалеко от этого авто стоит еще одна машина, которой пользуется женщина. Но Toyota уже с украинскими номерными знаками. Благодаря украинской регистрации журналисты установили, что владельцем транспортного средства является Михаил Черепаня. Он является сыном Вячеслава Черепани, многолетнего бизнес-партнера и помощника Шуфрича.

Toyota Prado, которой пользуется жена Шуфрича / Скриншот из расследования УП

Журналисты пытались узнать у Штофы, не знаком ли он с Шуфричем, его женой и Черепаней. Он ответил, что никого из них не знает. А о том, что Майкова живет в гостинице, принадлежащей семье венгра Штофа тоже вроде бы ничего не знает. Он даже отрицает, что тот отель принадлежит ему. Не подтвердил Штофа и то, что ряд активов, ранее принадлежавших Шуфричу теперь зарегистрированы на него. Жена же Шуфрича Майкова вообще бросила трубку, когда у нее захотели взять комментарий.

Жена Шуфрича Екатерина Майкова / Скриншот из расследования УП

Кроме того, Шуфрич переписал свои активы на зарубежное подставное лицо. К примеру, ЧАО "Киевский речной порт", которую до недавнего времени контролировал отец Нестора Шуфрича Иван. Впрочем, с декабря 2022 года речпортом владеет венгерская компания ST. GEORGE RESIDENCE, которая принадлежит семье Штофы. Большую часть своих активов Шуфрич переписал уже во время полномасштабного вторжения России и до своего ареста на 30-летнего гражданина Венгрии.

В чем обвиняют Нестора Шуфрича