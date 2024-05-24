З початком повномасштабної війни частина активів, якими володів Шуфрич опинилась у власності компаній угорця Дьорда Штофа. Про це стало відомо журналісту-розслідувачу Михайлу Ткачу, який помітив автівку дружини ексдепутата ОПЗЖ біля будинку, який зареєстрованому на угорського бізнесмена. Авто стоїть там щодня зранку і ввечері.

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Угорський бізнесмен заперечує зв'язки з Шуфричем

Біля готелю угорця Штофи стоїть авто Audi дружини Шуфрича Катерини Майкової. Недалеко від цього авто стоїть ще одна автівка, якою користується жінка. Але Toyota вже з українськими номерними знаками. Завдяки українській реєстрації журналісти встановили, що власником транспортного засобу є Михайло Черепаня. Він є сином В'ячеслава Черепані, багаторічного бізнес-партнера та помічника Шуфрича.

Toyota Prado, якою користується дружина Шуфрича / Скріншот з розслідування УП

Журналісти намагались дізнатись у Штофи, чи не знайомий він з Шуфричем, його дружиною та Черепанею. Він відповів, що нікого з них не знає. А про те, що Майкова живе у готелі, що належить родині угорця Штофа теж начебто нічого не знає. Він навіть заперечує, що той готель належить йому. Не підтвердив Штофа і те, що низка активів, які раніше належали Шуфричу тепер зареєстровані на нього. Дружина ж Шуфрича Майкова взагалі кинула слухавку, коли у неї захотіли взяти коментар.

Дружина Шуфрича Катерина Майкова / Скріншот з розслідування УП

Крім того, Шуфрич переписав свої активи на закордонну підставну особу. До прикладу, ПрАТ "Київський річковий порт", яку донедавна контролював батько Нестора Шуфрича Іван. Втім, з грудня 2022 року річпортом володіє угорська компанія ST. GEORGE RESIDENCE, яка належить родині Штофи. Більшу частину своїх активів Шуфрич переписав уже під час повномасштабного вторгнення Росії і до свого арешту на 30-річного громадянина Угорщини.

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