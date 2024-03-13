Нагадаємо, що у вересні 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. Саме з того часу він перебуває у СІЗО – тобто вже пів року.

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Шуфрич під вартою

Суд 13 березня розглянув справу Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді. Суд продовжив тримання нардепа під вартою ще на два місяці. Зазначається, що таке рішення просила прокуратура.

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора народному обранцю продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці – до 11 травня,

– повідомили правоохоронці.

Сам же народний обранець заявив, що вже шість місяців перебуває під вартою, Саме тому разом з адвокатами Шуфрич намагався скасувати рішення суду.

Зазначимо! У лютому Нестор Шуфрич отримав ще одну підозру – за фінансування росгвардії у Криму. За данними слідства нардеп платив російським військовим гроші за охорону своєї елітної нерухомості. Йому оголосили підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Затримання Шуфрича