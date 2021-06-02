Заметим, что Тищенко ранее стал главой Закарпатской областной организации партии "Слуга народа". Кстати, свое высказывание Шуфрич закончил фразой "давай до свидания".
Кстати Чуть не дошло до драки: Шуфрич и Камельчук громко поспорили в прямом эфире
Кстати, в телеграм-каналах пишут о причинах столь одиозного заявления Шуфрича.
Тищенко от президентской партии направили присматривать за Закарпатьем, а с Шуфричем они хотели продвигать взаимоотношения Украины и Венгрии, но Николай его просто выгнал оттуда,
– говорится в телеграм-канале "легитимный live".
Заявление Шуфрича, смотрите видео:
Заметим, ранее Тищенко, который сам неоднократно попадал в скандалы, посетил границу с Венгрией. Он устроил жесткую проверку и якобы "разоблачил коррупционную схему на таможне".
Другие громкие заявления Шуфрича
- В апреле между Шуфричем и представителем "Слуги народа" Юрием Камельчуком возникла словесная перепалка. Звучали личные оскорбления и даже едва не дошло до драки.
- Кроме того, Шуфрич ссорился со "слугой народа" Никитой Потураевым. Представитель ОПЗЖ назвал Революцию Достоинства на Майдане в 2014 году "государственным переворотом". Потураев ответил, что "в условиях войны вашу фракцию стоило бы расстрелять".
- В марте Шуфрич рассказывал, что благодаря ему в 2014 году из Крыма удалось эвакуировать одиозного российского политика Владимира Жириновского.