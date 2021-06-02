Заметим, что Тищенко ранее стал главой Закарпатской областной организации партии "Слуга народа". Кстати, свое высказывание Шуфрич закончил фразой "давай до свидания".

Кстати Чуть не дошло до драки: Шуфрич и Камельчук громко поспорили в прямом эфире

Кстати, в телеграм-каналах пишут о причинах столь одиозного заявления Шуфрича.

Тищенко от президентской партии направили присматривать за Закарпатьем, а с Шуфричем они хотели продвигать взаимоотношения Украины и Венгрии, но Николай его просто выгнал оттуда,

– говорится в телеграм-канале "легитимный live".

Заявление Шуфрича, смотрите видео:

Заметим, ранее Тищенко, который сам неоднократно попадал в скандалы, посетил границу с Венгрией. Он устроил жесткую проверку и якобы "разоблачил коррупционную схему на таможне".

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