Зауважимо, що Тищенко раніше став головою Закарпатської обласної організації партії "Слуга Народу". До речі, своє висловлювання Шуфрич закінчив фразою "давай до побачення".
До речі Ледь не дійшло до бійки: Шуфрич та Камельчук гучно посперечались у прямому ефірі
До речі, у телеграм-каналах пишуть про причини такої одіозної заяви Шуфрича.
Тищенка від президентської партії направили доглядати за Закарпаттям, а з Шуфричем вони хотіли просувати взаємини України і Угорщини, але Микола його просто звідти вигнав,
– мовиться у телеграм-каналі "легітимний live".
Заява Шуфрича, дивіться відео:
Зауважимо, раніше Тищенко, який сам неодноразово потрапляв у скандали, завітав на кордон з Угорщиною. Він влаштував жорстку перевірку та нібито "викрив корупційну схему на митниці".
Інші гучні заяви Шуфрича
- У квітні між Шуфричем та представником "Слуги народу" Юрієм Камельчуком виникла словесна перепалка. Лунали особисті образи та навіть ледь не дійшло до бійки.
- Крім того, Шуфрич сварився із "Слугою народу" Микитою Потураєвим. Представник ОПЗЖ назвав Революцію Гідності на Майдані у 2014 році "державним переворотом". Натомість Потураєв відповів, що "в умовах війни вашу фракцію варто було б розстріляти".
- У березні Шуфрич розказував, що завдяки йому у 2014 році з Криму вдалося евакуювати одіозного російського політика Володимира Жиріновського.