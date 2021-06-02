Зауважимо, що Тищенко раніше став головою Закарпатської обласної організації партії "Слуга Народу". До речі, своє висловлювання Шуфрич закінчив фразою "давай до побачення".

До речі Ледь не дійшло до бійки: Шуфрич та Камельчук гучно посперечались у прямому ефірі

До речі, у телеграм-каналах пишуть про причини такої одіозної заяви Шуфрича.

Тищенка від президентської партії направили доглядати за Закарпаттям, а з Шуфричем вони хотіли просувати взаємини України і Угорщини, але Микола його просто звідти вигнав,

– мовиться у телеграм-каналі "легітимний live".

Заява Шуфрича, дивіться відео:

Зауважимо, раніше Тищенко, який сам неодноразово потрапляв у скандали, завітав на кордон з Угорщиною. Він влаштував жорстку перевірку та нібито "викрив корупційну схему на митниці".

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