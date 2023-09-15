Шуфричу избрали меру пресечения
Вечером 15 сентября Печерский районный суд избрал меру пресечения Нестору Шуфричу. Напомним, что с утра СБУ ему вручила подозрение в государственной измене.
Народному депутату Нестору Шуфричу в зале Печерского районного суда избрали меру пресечения. Отныне он должен содержаться под стражей в течение 60 суток.
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Отметим также, что у избранника отсутствует опция внесения залога. Следовательно, он по меньшей мере два месяца пробудет под стражей – до 13 ноября 2023 года.
Обратим внимание, что Шуфричу Нестору объявили о подозрении в государственной измене. Согласно этому обвинению, он может попасть за решетку на срок до 15 лет.
Собственно, сам Сивкович еще в 2014 году бежал в Москву. Согласно данным следствия, он занялся созданием "кротофермы", чья задача – вести взрывную деятельность против Украины.
Правоохранители отмечают, что он был куратором бывшего начальника Управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Его также подозревают в государственной измене.
В СБУ обозначили основные задачи Нестора Шуфрича. Среди них – ведение взрывной деятельности в информационной сфере. Известно о 45 обысках по местам жительства нардепа и его близкого окружения.
В его доме нашли советские документы, кители, военные знаки отличия. Среди них – медаль "Ветеран вооруженных сил России". Также был обнаружен документ со схемой автономии как для Донецкой, так и Луганской областей.