Шуфричу избрали меру пресечения

Вечером 15 сентября Печерский районный суд избрал меру пресечения Нестору Шуфричу. Напомним, что с утра СБУ ему вручила подозрение в государственной измене.

Народному депутату Нестору Шуфричу в зале Печерского районного суда избрали меру пресечения. Отныне он должен содержаться под стражей в течение 60 суток.

Смотрите также Я – не Медведчук: Шуфрич прокомментировал подозрение и обыски

Какой срок заключения угрожает нардепу

Отметим также, что у избранника отсутствует опция внесения залога. Следовательно, он по меньшей мере два месяца пробудет под стражей – до 13 ноября 2023 года.

Обратим внимание, что Шуфричу Нестору объявили о подозрении в государственной измене. Согласно этому обвинению, он может попасть за решетку на срок до 15 лет.

На Шуфрича надели наручники / Фото Яна Доброносова

На Шуфрича надели наручники / Фото Яна Доброносова

На Шуфрича надели наручники / Фото Яна Доброносова

Данные следствия свидетельствуют о том, что народный избранник тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича. Последний подозревается в работе на спецслужбы России и управлении украинской частью группировки, которая занималась шпионкой в пользу страны-агрессора.

Собственно, сам Сивкович еще в 2014 году бежал в Москву. Согласно данным следствия, он занялся созданием "кротофермы", чья задача – вести взрывную деятельность против Украины.

Правоохранители отмечают, что он был куратором бывшего начальника Управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Его также подозревают в государственной измене.

В СБУ обозначили основные задачи Нестора Шуфрича. Среди них – ведение взрывной деятельности в информационной сфере. Известно о 45 обысках по местам жительства нардепа и его близкого окружения.

В его доме нашли советские документы, кители, военные знаки отличия. Среди них – медаль "Ветеран вооруженных сил России". Также был обнаружен документ со схемой автономии как для Донецкой, так и Луганской областей.