По данным, представители белорусских служб бросали шумовые петарды с авто. Делали они это на отрезке, который охраняется пограничной заставой возле одного из сел Польши.
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До шумовых петард было бросание камней
За 5 декабря польские пограничники зафиксировали более 35 попыток нелегального пересечения границы. Всего 8 лицам выдали постановления о депортации из страны.
Белорусские службы в последнее время демонстрировали агрессивные действия в отношении польских силовиков. В частности, они:
- слепили прожекторами и лазерами;
- уничтожали заграждения;
- стреляли в воздух;
- бросали камнями.
Миграционный кризис на границе Беларуси: главное
- На белорусско-польской границе ситуация обострилась в начале ноября 2021 года. Тогда несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока попытались прорвать кордон.
- Мигранты обустроили лагерь у границы. Они регулярно совершают попытки пересечь границу между государствами.
- Из-за миграционного кризиса, вызванным режимом Александра Лукашенко, послы Евросоюза согласовали введение санкций против Беларуси. Впоследствии ограничения ввели и США и Великобритания.
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