За даними, представники білоруських служб кидали шумові петарди з авто. Робили вони це на відрізку, який охороняється прикордонною заставою біля одного із сіл Польщі.

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До шумових петард було кидання каміння

За 5 грудня польські прикордонники зафіксували понад 35 спроб нелегального перетину кордону. Загалом 8 особам видали постанови про депортацію з країни.

Білоруські служби останнім часом демонстрували агресивні дії щодо польських силовиків. Зокрема, вони:

  • сліпили прожекторами й лазерами;
  • нищили загородження;
  • стріляли у повітря;
  • кидали камінням.

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