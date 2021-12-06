За даними, представники білоруських служб кидали шумові петарди з авто. Робили вони це на відрізку, який охороняється прикордонною заставою біля одного із сіл Польщі.

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До шумових петард було кидання каміння

За 5 грудня польські прикордонники зафіксували понад 35 спроб нелегального перетину кордону. Загалом 8 особам видали постанови про депортацію з країни.

Зверніть увагу! За повідомленням Міноборони Польщі, на польсько-білоруському кордоні вже працює підрозділ естонських військ. Він допомагає полякам встановлювати тимчасові загородження на кордоні.

Білоруські служби останнім часом демонстрували агресивні дії щодо польських силовиків. Зокрема, вони:

сліпили прожекторами й лазерами;

нищили загородження;

стріляли у повітря;

кидали камінням.

Міграційна криза на кордоні Білорусі: головне

На білорусько-польському кордоні ситуація загострилась на початку листопада 2021 року. Тоді кілька тисяч біженців із країн Близького Сходу спробували прорвати кордон.

Мігранти облаштували табір біля кордону. Вони регулярно здійснюють спроби перетнути кордон між державами.

Через міграційну кризу, спричинену режимом Олександра Лукашенка, посли Євросоюзу погодили запровадження проти Білорусі санкцій. Згодом обмеження ввели й США та Велика Британія.

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