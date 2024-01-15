Как сообщают российские СМИ и местные телеграмы, вспыхнул ангар в Шушарах. Произошло это вблизи сгоревшего накануне склада Wildberries.
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Что известно о пожаре
Как пишут местные, огонь охватил помещение площадью 30 на 70 метров. Произошло это на улице Ленсоветской дороги. Там расположена пилорама.
По предварительной информации, площадь возгорания – 150 квадратных метров. Что касается причины пожара и сведений о пострадавших, то по состоянию на 22:16 14 января их уточняли.
В Шушарах горит ангар: смотрите видео
Собственно, Шушары – поселок в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. И там накануне вспыхнул склад интернет-магазина площадью более 100 тысяч квадратных метров. Интересно, что тогда россияне волновались не из-за возможных жертв, а из-за ущерба. Мол, только на строительство сооружения в свое время потратили более 3 миллиардов российских рублей.
Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10 – 11 миллиардов рублей, что сравнимо с суммой выплат Ozon после пожара в августе 2022 года на складах компании,
– заявили российские пропагандисты.
Кратко о пожаре на складе Wildberries
- 13 января около 07:44 российские спасатели сообщили, что пожар вспыхнул на площади в 1000 квадратных метров. Позже признали, что речь идет об около 50 тысячах.
- Интересно, что в момент пожара в помещении были люди. Они спешили убежать от пламени, вызвав давку. Но спасатели писали, что пострадавших якобы нет.
- В то же время была угроза, что вспыхнут стоящие рядом грузовики. Спасатели уверяли, что смогли защитить от пламени часть складского комплекса, электроподстанцию и стоянку грузовых машин.
- Обратим внимание, что 11 – 12 января на складе проводили рейды российская полиция и росгвардия. Они якобы обнаружили пятерых сотрудников, нарушивших миграционное законодательство.
- Начались эти рейды якобы после того, как вблизи сортировочного центра произошла массовая драка с участием мигрантов. В больницу с ножевыми ранениями попал 33-летний гражданин Азербайджана и 35-летний гражданин Таджикистана.
- Телеграм-каналы начали сообщать, что одной из причин мог быть огонь в одном из помещений с холодильным оборудованием. Озвучивали также предположение, что этот склад могли поджечь.