Як повідомляють російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали, спалахнув ангар у Шушарах. Сталося це поблизу складу Wildberries, який згорів напередодні.

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Що відомо про пожежу

Як пишуть місцеві, вогонь охопив приміщення площею 30 на 70 метрів. Сталося це на вулиці Ленсовєтівська дорога. Там розташована пилорама.

За попередньою інформацією, площа загоряння – 150 квадратних метрів. Що ж стосується причини пожежі та відомостей про постраждалих, то станом на 22:16 14 січня їх уточнювали.

У Шушарах горить ангар: дивіться відео

Власне, Шушари – селище у Пушкінському районі Санкт-Петербургу. І там напередодні спалахнув склад інтернет-магазину площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Цікаво, що тоді росіяни хвилювалися не через можливих жертв, а через збитки. Мовляв, лиш на будівництво споруди свого часу витратили понад 3 мільярди російських рублів.

Збитки від пожежі на складі Wildberries у Шушарах можуть становити 10 – 11 мільярдів рублів, що можна порівняти з сумою виплат Ozon після пожежі в серпні 2022 року на складах компанії,

– заявили російські пропагандисти.

Коротко про пожежу на складі Wildberries