Про пожежу російські телеграм-канали почали писати вранці 13 січня. За їхніми даними, на будівництво складу свого часу витратили понад 3 мільярди російських рублів.
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Що хвилює росіян після масштабної пожежі на складі
Збитки від пожежі на складі Wildberries у Шушарах можуть становити 10 – 11 мільярдів рублів, що можна порівняти з сумою виплат Ozon після пожежі в серпні 2022 року на складах компанії,
– заявили російські пропагандисти.
Перед цим у телеграм-каналах написали, що у 2021 році на будівництво розподільчого центру Wildberries у селищі Шушари без урахування обладнання витратили 3 мільярди російських рублів.
Пожежа на складі Wildberries: коротко
- Орієнтовно о 7:44 13 січня російські рятувальники писали, що нібито площа пожежі тільки 1000 квадратів, проте згодом підтвердили, що насправді – орієнтовно 50 тисяч.
- На момент пожежі в приміщенні були люди, які поспішали втекти та спричинили тисняву. За даними російських рятувальників, постраждалих нібито немає.
- Згодом була загроза, що можуть спалахнути вантажівки на стоянці неподалік, проте рятувальники запевнили, що вони зуміли захистити від вогню частину складського комплексу, електропідстанцію та стоянку вантажних машин.
- Варто зауважити, що напередодні інциденту 11 – 12 січня на складі були рейди російської поліції та росгвардії, які нібито виявили 5 працівників, які порушили міграційне законодавство. Варто додати, що рейди почались буцімто після того, як біля сортувального центру сталася масова бійка мігрантів. Після неї з ножовими пораненнями до лікарні потрапили 33-річний громадянин Азербайджану та 35-річний громадянин Таджикистану.
- Телеграм-канали писали, що однією з причин пожежі міг бути вогонь в одному з приміщень з холодильним обладнанням. Також склад могли підпалити.