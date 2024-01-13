О пожаре российские телеграм-каналы начали писать утром 13 января. По их данным, на строительство склада в свое время потратили более 3 миллиардов российских рублей.

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Что волнует россиян после масштабного пожара на складе

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10 – 11 миллиардов рублей, что сравнимо с суммой выплат Ozon после пожара в августе 2022 года на складах компании,

– заявили российские пропагандисты.

Перед этим в телеграм-каналах написали, что в 2021 году на строительство распределительного центра Wildberries в поселке Шушары без учета оборудования потратили 3 миллиарда российских рублей.

Пожар на складе Wildberries: коротко