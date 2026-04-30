Предлагаю ему пройти курс работы с дронами, – Елизаров ответил, общается ли с Шустером

Павел Елизаров подтвердил, что поддерживает связь с Савиком Шустером. Военный не раскрыл, чем занимается сейчас журналист, но пошутил о работе для него в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров рассказал в интервью "Украинской правде".

Смотрите также Из более 300 экипажей Воздушных сил 170 сбили за год ноль "Шахедов", – Елизаров

Общается ли Елизаров с Шустером?

Главный редактор УП спросила у Павла Елизарова, закрыл ли он для себя историю с "Шустер студией", или проект еще может вернуться. Полковник в шутку ответил, что "если Савик Шустер выучит украинский язык – тогда подумаем".

Если мне еще прощают то, что я до сих пор им не владею идеально... Я могу говорить в быту, но не на уровне такого интервью, как с вами – там я начинаю терять мысль. Поэтому для ведущего в Украине без украинского языка – это, конечно, сложно,

– объяснил Елизаров.

На вопрос, поддерживает ли Елизаров контакт с журналистом, он ответил утвердительно и добавил, что они "общаются постоянно". Однако полковник не ответил, чем сейчас занимается Шустер, который исчез после начала полномасштабного вторжения.

Я ему предлагаю пройти курс работы с дронами и поехать в Эмираты подрабатывать – сбивать "Шахеды",

– пошутил Елизаров.

На это предложение Савик Шустер отвечает, что, мол, "готов учиться". Павел Елизаров объяснил, что "иногда звонит" журналисту за консультациями по международной политике.

Он, по-прежнему, читает на разных языках, из разных источников, и у него очень сильное аналитическое мышление. Я ему говорю: "Савик, объясни, к чему это все идет", – и он мне раскладывает,

– добавил военный.

Однако Елизаров не уверен, что сможет вернуться к роли такого продюсера, каким был раньше. То есть, по его словам, – демократическим.

Недавние заявления Елизарова

Заместитель командующего ВС ВСУ заявил, что за год из более 300 экипажей только 66 смогли сбить более 10 дронов типа "Шахед". В то же время около 170 сбили ноль БПЛА. Елизаров отмечает, что проблема не в ресурсах, а в эффективности.

Ранее полковник Елизаров объяснил 24 Каналу, что в Украине создают антидронный купол от "Шахедов". Другими компонентами будут мобильные огневые группы, "малое ПВО", другие системы ПВО.