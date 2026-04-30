Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал заместитель командующего Воздушных сил полковник Павел Елизаров.

Почему Воздушные силы такие неэффективные в сбивании "Шахедов"?

Из более 300 экипажей Воздушных сил 66 сбили за год 10 "Шахедов" и более, а 170 – ни одного.

Когда мы пришли, первое, что сделали, – это провели аналитику: что происходит в Воздушных силах с дронами-перехватчиками, какое качество подготовки пилотов,

– отметил Елизаров.

Был проведен эксперимент с новой моделью. Там было 28 экипажей – и из них 24 за последний год не сбили ни одного дрона.

Он считает, что даже того ресурса, который уже мобилизован, достаточно. Вопрос стоит в эффективности.

"А все говорят: "Дайте людей, дайте людей". Но куда? Lasar's Group, например, не растут уже 3 года. Мы изначально выстроили структуру и никогда не были ни полком, ни бригадой. Хотя сейчас все стремятся становиться бригадами или полками", – говорит полковник.

