Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал заместитель командующего Воздушных сил полковник Павел Елизаров.
Почему Воздушные силы такие неэффективные в сбивании "Шахедов"?
Из более 300 экипажей Воздушных сил 66 сбили за год 10 "Шахедов" и более, а 170 – ни одного.
Когда мы пришли, первое, что сделали, – это провели аналитику: что происходит в Воздушных силах с дронами-перехватчиками, какое качество подготовки пилотов,
– отметил Елизаров.
Был проведен эксперимент с новой моделью. Там было 28 экипажей – и из них 24 за последний год не сбили ни одного дрона.
Он считает, что даже того ресурса, который уже мобилизован, достаточно. Вопрос стоит в эффективности.
"А все говорят: "Дайте людей, дайте людей". Но куда? Lasar's Group, например, не растут уже 3 года. Мы изначально выстроили структуру и никогда не были ни полком, ни бригадой. Хотя сейчас все стремятся становиться бригадами или полками", – говорит полковник.
Как отработали силы ПВО 30 апреля?
В ночь на 30 апреля противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М и 206-ю ударными БпЛА. Противовоздушная оборона сбила или подавила 172 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.