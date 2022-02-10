"Шутка" об изнасиловании не вызывает восторга, – США о "терпи, моя красавица" от Путина

Администрация Джо Байдена прокомментировала высказывание Владимира Путина о "терпи, моя красавица" в отношении Украины. Там подчеркнули, что такая "шутка" об изнасиловании не вызывает восторга.

На слова главы Кремля отреагировала во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее спросили, какова позиция администрации Байдена относительно таких заявлений Путина.

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У Байдена прокомментировали "терпи, моя красавица" от Путина

Комментируя высказывание Путина, Псаки заявила, что любая шутка об изнасиловании, пожалуй, вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена. Она уточнила, что не имеет значения, прозвучит ли он из уст американского или иностранного чиновника.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что администрация американского лидера никогда не сдерживала своих реакций в отношении воинственной риторики и ложности некоторых заявлений Владимира Путина и представителей российского руководства.

И, конечно же, эта "шутка" не вызывает у нас восторга,

– подытожила Псаки.

В то же время она не рассказала, контактировал ли Вашингтон по этому поводу с Москвой.

Скандальное высказывание Путина: что известно

Российский президент ранее призвал Украину "выполнять" минские обязательства словами "терпи, моя красавица" из песни группы "Красная плесень".

Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина на самом деле красивое государство, однако слово "моя" из уст Путина звучит уже слишком. Свое возмущение выразили и другие украинские политики.

Впоследствии пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков "объяснил", что Путин вроде бы имел в виду, что если государство взяло на себя обязательство, и "если есть подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять". Хотя на самом деле все договоренности нарушает и блокирует только Россия. И Украина, и цивилизованный мир понимают это.

По словам Пескова, фразу российский президент "одолжил" из фольклора.

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